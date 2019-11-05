Появился тизер украинско-польской исторической драмы "Кофе с кардамоном"

Съемки сериала будут проходить весной следующего года, а премьера запланирована на 2020 год.

Прошла презентация тизера украинского-польского сериала под названием "Кофе с кардамоном", основой которого стал бестселлер украинской писательницы Натальи Гурницкой "Мелодия кофе в тональности кардамона".

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Главные роли в сериале исполнили украинская актриса Елена Лавренюк и польский актер Павел Делонг.

"Кофе с кардамоном" – это историческая драма о волнующем и страстном чувстве женатого польского шляхтича Адама (Павел Делонг) и молодой украинской красавицы Анны (Елена Лавренюк). История любви разворачивается на фоне "Весны народов" (один из самых теплых периодов в истории украинско-польских отношений).

Съемки истории о запретной любви во Львове середины XIX века будут проходить весной следующего года, премьера запланирована на 2020 год.