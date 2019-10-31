Чашка из Starbucks в "Игре престолов": Кларк назвала имя виновника киноляпа

По словам актрисы, она не причастна к появлению чашки в кадре.

Актриса Эмилия Кларк, известная по роли Дейенерис Таргариен в сериале «Игра престолов», раскрыла секрет того, как чашка из Starbucks попала в кадр в одном из эпизодов восьмого сезона.

Читайте такжеТелеканал HBO отказался от приквела "Игры престолов" - СМИКак пишет НВ, ранее в телешоу ее коллега Софи Тернер предположила, что именно Эмилия причастна к появлению чашки. И только сейчас актриса раскрыла истинное происхождение непривычного предмета.

В эфире The Tonight Show Кларк, наконец, раскрыла настоящую личность виновника в появлении кофейной чашки.

«Вот настоящая правда. Недавно у нас была вечеринка перед премией Эмми, и Конлет (Хилл), который играет Вариса, который сидит рядом со мной в этой сцене, отвел меня в сторону и сказал: «Эмилия, я должен тебе кое-что сказать. Я должен тебе кое-что сказать, дорогая. Кофейная чашка была моей!». Это была кофейная чашка Конлета. Он так сказал».

«Возможно, он был пьян, но он сказал это», – добавила Эмилия.

Как ранее писал УНИАН, из-за киноляпа в «Игре престолов» Starbucks заработал миллиарды долларов.