Новый проект носит название "Призрак в доспехах: SAC_2045".

Netflix выпустил тизер перезагрузки культового аниме "Призрак в доспехах", киноадаптация которого вышла в 2017 году со Скарлетт Йоханссон в главной роли.

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Мультсериал создан при помощи компьютерной анимации. Режиссерами выступили Синдзи Арамаки и Кэндзи Камияма.

Новый проект носит название "Призрак в доспехах: SAC_2045". Действие развернется в середине XXI века, когда в мире ведется борьба с кибертерроризмом. Главной героиней вновь станет Мотоко Кусанаги.

Анимационный фильм выйдет на стриминговом сервисе в 2020 году, но точной даты пока нет.