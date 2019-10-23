Netflix выпустил тизер перезагрузки культового аниме "Призрак в доспехах"
18:04, 23 октября 2019Кино и музыка
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Новый проект носит название "Призрак в доспехах: SAC_2045".
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Netflix выпустил тизер перезагрузки культового аниме "Призрак в доспехах", киноадаптация которого вышла в 2017 году со Скарлетт Йоханссон в главной роли.
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Мультсериал создан при помощи компьютерной анимации. Режиссерами выступили Синдзи Арамаки и Кэндзи Камияма.
Новый проект носит название "Призрак в доспехах: SAC_2045". Действие развернется в середине XXI века, когда в мире ведется борьба с кибертерроризмом. Главной героиней вновь станет Мотоко Кусанаги.
Анимационный фильм выйдет на стриминговом сервисе в 2020 году, но точной даты пока нет.
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