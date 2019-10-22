"Бумбокс" представил новый клип на русскоязычную песню "ДШ" (видео)

Режиссер клипа признался, что работа над ним оказалась самой сложной в моральном плане.

Популярная украинская группа «Бумбокс» представила новый клип на русскоязычную песню «ДШ».

Видеоработа доступна на YouTube. В подписи к ней отмечается, что она стала четвертой, выпущенной в рамках промокампании альбома «Таємний код: Рубікон», и третьей, снятой режиссером Станиславом Гуренко.

Читайте такжеГруппа "Бумбокс" впервые за долгое время выпустила русскоязычную песню (видео)«Клип на песню «ДШ» уже не первое успешное сотрудничество группы с режиссером Стасом Гуренко. По моему мнению, он и вся команда хирургически точно воплотили в жизнь идею и показали другую, социальную составляющую смысла песни. Главный герой встречается со своим страхом потерять самое важное. Как и все мы, он, метафорически, поставлен перед выбором между долгом и совестью. Как часто мы теряем землю под ногами, стремясь к ложным целям, идем на поводу, так называемой, общественной мысли, в тот или другой способ, становимся врагами самим себе? Идея видео в том, чтобы напомнить себе о настоящих приоритетах и ни в коем случае не ставить на кон самое дорогое», – прокомментировал фронтмен группы Андрей Хлывнюк.

По словам режиссера Гуренко, работа над новым клипом оказалась самой сложной в моральном плане.

«Когда речь идет о музыкальных клипах, я берусь работать только с теми артистами, музыка которых мне близка. Трек «ДШ» оказался очень сильным и не самым легким для меня, в моральном плане было сложно не пропускать его через себя, не рефлексировать», – признался он.

Также он сообщил, что в начале работы было четыре варианта сценария, но ни один не устраивал команду полностью. Но когда Андрей Хлывнюк предложил свой вариант, все стало на свои места.

Как ранее сообщал УНИАН, «Бумбокс» презентовал новый альбом «Таємний код: Рубікон».