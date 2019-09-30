цей матеріал доступний українською

Опубликован новый трейлер приквела шпионских боевиков Kingsman (видео)

13:04, 30 сентября 2019
Кино и музыка
133 0
Опубликован второй трейлер фильма King’s man / Скриншот - Трейлер, Youtube, 20th Century Fox

Читайте такжеNetflix выпустила первый трейлер к фильму "Во все тяжкие" (видео)

Ролик опубликовали на официальном Youtube-канале 20th Century Fox, доступна также версия в украинском дубляже.

Действие фильма будет разворачиваться в начале ХХ века, и посвящено зарождению тайной организации Kingsman. Согласно синопсису сюжета, первые агенты Kingsman должны сорвать заговор тиранов и криминальных гениев, направленный на развязывание мировой войны.  

В США фильм выйдет на экраны 14 февраля 2020 года.

Ранее появился трейлер нового сериала «Война миров» по одноименному роману Герберта Уэллса.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #трейлер#кино