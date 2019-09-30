Опубликован новый трейлер приквела шпионских боевиков Kingsman (видео)

Согласно сюжету, первые агенты Kingsman должны сорвать заговор, направленный на развязывание мировой войны.

В сети появился второй трейлер боевика King’s man, который станет приквелом фильмов шпионской кинофраншизы Kingsman.

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Ролик опубликовали на официальном Youtube-канале 20th Century Fox, доступна также версия в украинском дубляже.

Действие фильма будет разворачиваться в начале ХХ века, и посвящено зарождению тайной организации Kingsman. Согласно синопсису сюжета, первые агенты Kingsman должны сорвать заговор тиранов и криминальных гениев, направленный на развязывание мировой войны.

В США фильм выйдет на экраны 14 февраля 2020 года.

Ранее появился трейлер нового сериала «Война миров» по одноименному роману Герберта Уэллса.