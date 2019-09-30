Опубликован новый трейлер приквела шпионских боевиков Kingsman (видео)
13:04, 30 сентября 2019Кино и музыка
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Согласно сюжету, первые агенты Kingsman должны сорвать заговор, направленный на развязывание мировой войны.
Опубликован второй трейлер фильма King’s man / Скриншот - Трейлер, Youtube, 20th Century Fox
В сети появился второй трейлер боевика King’s man, который станет приквелом фильмов шпионской кинофраншизы Kingsman.
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Ролик опубликовали на официальном Youtube-канале 20th Century Fox, доступна также версия в украинском дубляже.
Действие фильма будет разворачиваться в начале ХХ века, и посвящено зарождению тайной организации Kingsman. Согласно синопсису сюжета, первые агенты Kingsman должны сорвать заговор тиранов и криминальных гениев, направленный на развязывание мировой войны.
В США фильм выйдет на экраны 14 февраля 2020 года.
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