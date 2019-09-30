Появился трейлер сериала "Война миров"

Премьера сериала запланирована на осень 2019 года.

Появился трейлер нового сериала «Война миров» по одноименному роману Герберта Уэллса.

Ролик опубликован на канале BBC в YouTube.

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Действие сериала развернется в конце XIX века. По сюжету, Землю атаковали марсиане. Главный герой, британец Джордж (Рэйф Сполл) вместе с любовницей Эми (Элеанор Томлинсон) вынужден спасаться от инопланетян. Попутно пара вместе с другими выжившими пытается выяснить, в чем состоит уязвимость монстров.

Всего запланировано три серии. Режиссером выступил Крэйг Вивейрос («И никого не стало»).

В проекте снимались Элеонор Томлинсон, Рэйф Сполл, Роберт Карлайл.

Премьера сериала "Война миров" должна состояться осенью 2019 года, однако точной даты пока нет.

Напомним, в 2005 году была выпущена одноименная картина "Война миров" с Томом Крузом в главной роли, которую снял Стивен Спилберг. Картина собрала в прокате около 600 миллионов долларов при бюджете всего в 130 миллионов долларов.