"Стал другой и это круто": Потап выпустил лиричный альбом о любви

В альбом "MISHA/" вошло всего семь песен.

Украинский рэпер Потапа выпустил лиричный альбом о любви. Во многих песнях можно узнать любовную историю артиста с его женой - певицей Настей Каменских.

В альбом "MISHA/" вошло всего семь песен. Они отличаются от предыдущего творчества репера, в новых треках Потапа соединились хип-хоп и лирика.

Альбом написан в соавторстве с украинским саундпродюсером Nick Niker (Никита Пучков). Он же занялся и продюсированием альбома.

"Этот альбом - новый я. Не меньше. Я хотел бы написать огромный пост. Я так долго ждал, пока он выйдет, но вот пришло время релиза и .... я просто хочу сказать огромное спасибо Nick Niker, благодаря этому парню и нашей с ним работе, кайфу и искре, высекаемой каждый день, минуту, секунду родился "MISHA/", - прокомментировал Потап релиз.

Отметим, новый альбом - это первая часть двойного альбома "MISHA//NINA". По словам артиста вторая половина війдет в скором времени.

"Знайте MISHA/ ждёт свою плюшевую пару /NINA, уже машет ему лапой", - добавил Потап.

Читайте такжеМуж Каменских поделился трогательным фото со звездой

Поклонникам артиста понравилось его новое звучание, о чем они написали в комментариях: "Слушаю на повторе", "Стал другой и это круто", "Крутой альбом", "Неожиданно, ново. Такого Потапа мы еще не слышали", "Основан на реальных событиях. Каждый трек ласкает уши".

Как сообщал УНИАН, сегодня также состоялась премьера клипа на одну из песен альбома "CHINA".