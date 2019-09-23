Netflix показал тизер фильма "Во все тяжкие" (видео)

Фильм выйдет на Netflix 11 октября.

Netflix выпустил тизер ленты "Путь: Во все тяжкие. Фильм" (El Camino: A Breaking Bad Movie), снятой по мотивам сериала "Во все тяжкие".

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Ролик показали на церемонии вручения премии "Эмми". Фильм расскажет о продолжении событий популярного одноименного сериала.

В тизере появляется машина, в которой сидит главный герой сериала Джесси Пинкман, слушающий новости о событиях, описанных в сериале.

Справка. Американская телевизионная драма «Во все тяжкие» (Breaking Bad) выходила на американском кабельном канале AMC с 2008 по 2013 годы. Сюжет шоу был посвящен судьбе наркоторговцев Уолтера Уайта (Брайан Крэнстон) и Джесси Пинкмана (Аарон Пол).

За всё время трансляции сериал получил 137 различных наград и стал одним из самых успешных проектов на американском ТВ.