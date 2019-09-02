"И снова 3 сентября": история самой популярной песни третьего дня осени

Песня "Третье сентября" в исполнении Михаила Шуфутинского за многолетнее существование стала культовой и превратилась в мем.

Во вторник, 3 сентября, наступит тот день, когда все песни затмевает одна единственная – известный хит российского шансонье Михаила Шуфутинского "3 сентября".

За много лет существования эта песня стала визитной карточкой исполнителя. Она имеет как множество поклонников, так и массу ненавистников – уже не первый год этот день становится главным мемом в соцсетях.

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Песню "3 сентября" ("Я календарь переверну") написал известный российский композитор Игорь Крутой, а автором текста является Игорь Николаев. Исполнил ее Шуфутинский впервые в 1993 году в рамках альбома "Гуляй, душа!", который вышел в 1994 году.

Интересно, что первоначально песня предназначалась другому певцу. Однако, услышав "3 сентября", шансонье отметил магнетизм композиции и выразил желание обязательно ее спеть. При этом Шуфутинский неоднократно критиковал композицию из-за ее затянутости и чрезмерной драматичности.

Истинный посыл песни "3 сентября"

В песне шансонье рассказывает печальную историю расставания, которое произошло именно 3 сентября. Впрочем, ни авторы, ни исполнитель песни никогда не комментировали, есть ли в дате 3 сентября какой-то особый потаенный смысл. Существует версия, что эта дата в тексте песни появилась случайно или просто лучше подходила под размер строки, чем более "красивое" число 1 сентября.

Текст песни "Третье сентября"

Первый куплет

Всё не то, всё не так,

Ты мой друг, я твой враг,

Как же так всё у нас с тобою.

Был апрель, и в любви

Мы клялись, но, увы,

Пролетел жёлтый лист

По бульварам Москвы.

Припев

Третье сентября, день прощанья,

День, когда горят костры рябин,

Как костры горят обещанья

В день, когда я совсем один.

Я календарь переверну

И снова третье сентября,

На фото я твоё взгляну

И снова третье сентября.

Но почему, но почему

Расстаться всё же нам пришлось,

Ведь было всё у нас всерьёз

Второго сентября.

Но почему, но почему

Расстаться всё же нам пришлось,

Ведь было всё у нас всерьёз

Второго сентября.

Второй куплет

Журавлей белый клин,

Твоя дочь и мой сын,

Все хотят теплоты и ласки.

Мы в любовь, как в игру,

На холодном ветру

Поиграли с тобой,

Но пришёл сам собой

Припев

Третье сентября, день прощанья,

День, когда горят костры рябин,

Как костры горят обещанья

В день, когда я совсем один.

Я календарь переверну

И снова третье сентября,

На фото я твоё взгляну

И снова третье сентября.

Но почему, но почему

Расстаться всё же нам пришлось,

Ведь было всё у нас всерьёз

Второго сентября.

Но почему, но почему

Расстаться всё же нам пришлось,

Ведь было всё у нас всерьёз

Второго сентября.

Почему "3 сентября" такая популярная: версия самого исполнителя

Сам исполнитель не может объяснить невероятную популярность песни "3 сентября", которая, по его словам, никому не посвящалась.

В композиции рассказывается о горьком расставании влюбленных, а такая ситуация хотя бы раз происходила в жизни 90% людей. Поэтому, по мнению Шуфутинского, слушатели узнают в словах песни свою историю и начинают сопереживать главному герою композиции.

"Думаю, что у многих были случаи, когда вчера – все хорошо, а сегодня вдруг все сломалось и, может быть, даже безвозвратно. А у многих людей это происходило и второго сентября, и третьего, как в песне. Это общечеловеческая тема: люди встречаются, расстаются – происходит момент надрыва", – предполагает Шуфутинский.

Песня, ставшая мемом

За 26 лет существования песня "3 сентября" стала культовой и превратилась в мем.

Очевидно, что интерес к ней начинает просыпаться в начале сентября. Последние несколько лет это происходит регулярно – пользователи уже 2 сентября пытаются предостеречь себя от традиционных шуток на тему приближения 3 сентября.

Сейчас уже сложно определить, когда именно начали шутить о 3 сентября. По одной из версий, истоки этого мема берут начало в 2011 году, когда в паблике МДК появилась картинка с изображением американского рэпера Рика Росса, которая сопровождалась словами из песни Шуфутинского. Создатели картинки просто хотели отметить внешнее сходство двух исполнителей, но вместо этого запустили волну мемов о "горящих кострах рябин" и перевернутом календаре.

Позже в сети распространился ролик, в котором соединили фрагменты песен Шуфутинского и Рика Росса. С тех пор слушать "3 сентября" в третий день осени стало традицией многих пользователей соцсетей.

Следует отметить, что не всем нравятся возникшие мемы: немало сторонников песни считают, что так издеваться над классикой русского шансона – это кощунство. Есть также и те, кому мем за годы существования уже успел надоесть.