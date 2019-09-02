"И снова 3 сентября": история самой популярной песни третьего дня осени
Во вторник, 3 сентября, наступит тот день, когда все песни затмевает одна единственная – известный хит российского шансонье Михаила Шуфутинского "3 сентября".
За много лет существования эта песня стала визитной карточкой исполнителя. Она имеет как множество поклонников, так и массу ненавистников – уже не первый год этот день становится главным мемом в соцсетях.
Как появился шлягер в исполнении Шуфутинского
Читайте такжеПоявился саундтрек к фильму "Запрещенный" про Василия Стуса
Песню "3 сентября" ("Я календарь переверну") написал известный российский композитор Игорь Крутой, а автором текста является Игорь Николаев. Исполнил ее Шуфутинский впервые в 1993 году в рамках альбома "Гуляй, душа!", который вышел в 1994 году.
Интересно, что первоначально песня предназначалась другому певцу. Однако, услышав "3 сентября", шансонье отметил магнетизм композиции и выразил желание обязательно ее спеть. При этом Шуфутинский неоднократно критиковал композицию из-за ее затянутости и чрезмерной драматичности.
Истинный посыл песни "3 сентября"
В песне шансонье рассказывает печальную историю расставания, которое произошло именно 3 сентября. Впрочем, ни авторы, ни исполнитель песни никогда не комментировали, есть ли в дате 3 сентября какой-то особый потаенный смысл. Существует версия, что эта дата в тексте песни появилась случайно или просто лучше подходила под размер строки, чем более "красивое" число 1 сентября.
Текст песни "Третье сентября"
Первый куплет
Всё не то, всё не так,
Ты мой друг, я твой враг,
Как же так всё у нас с тобою.
Был апрель, и в любви
Мы клялись, но, увы,
Пролетел жёлтый лист
По бульварам Москвы.
Припев
Третье сентября, день прощанья,
День, когда горят костры рябин,
Как костры горят обещанья
В день, когда я совсем один.
Я календарь переверну
И снова третье сентября,
На фото я твоё взгляну
И снова третье сентября.
Но почему, но почему
Расстаться всё же нам пришлось,
Ведь было всё у нас всерьёз
Второго сентября.
Но почему, но почему
Расстаться всё же нам пришлось,
Ведь было всё у нас всерьёз
Второго сентября.
Второй куплет
Журавлей белый клин,
Твоя дочь и мой сын,
Все хотят теплоты и ласки.
Мы в любовь, как в игру,
На холодном ветру
Поиграли с тобой,
Но пришёл сам собой
Припев
Третье сентября, день прощанья,
День, когда горят костры рябин,
Как костры горят обещанья
В день, когда я совсем один.
Я календарь переверну
И снова третье сентября,
На фото я твоё взгляну
И снова третье сентября.
Но почему, но почему
Расстаться всё же нам пришлось,
Ведь было всё у нас всерьёз
Второго сентября.
Но почему, но почему
Расстаться всё же нам пришлось,
Ведь было всё у нас всерьёз
Второго сентября.
Почему "3 сентября" такая популярная: версия самого исполнителя
Сам исполнитель не может объяснить невероятную популярность песни "3 сентября", которая, по его словам, никому не посвящалась.
В композиции рассказывается о горьком расставании влюбленных, а такая ситуация хотя бы раз происходила в жизни 90% людей. Поэтому, по мнению Шуфутинского, слушатели узнают в словах песни свою историю и начинают сопереживать главному герою композиции.
"Думаю, что у многих были случаи, когда вчера – все хорошо, а сегодня вдруг все сломалось и, может быть, даже безвозвратно. А у многих людей это происходило и второго сентября, и третьего, как в песне. Это общечеловеческая тема: люди встречаются, расстаются – происходит момент надрыва", – предполагает Шуфутинский.
Песня, ставшая мемом
За 26 лет существования песня "3 сентября" стала культовой и превратилась в мем.
Очевидно, что интерес к ней начинает просыпаться в начале сентября. Последние несколько лет это происходит регулярно – пользователи уже 2 сентября пытаются предостеречь себя от традиционных шуток на тему приближения 3 сентября.
Сейчас уже сложно определить, когда именно начали шутить о 3 сентября. По одной из версий, истоки этого мема берут начало в 2011 году, когда в паблике МДК появилась картинка с изображением американского рэпера Рика Росса, которая сопровождалась словами из песни Шуфутинского. Создатели картинки просто хотели отметить внешнее сходство двух исполнителей, но вместо этого запустили волну мемов о "горящих кострах рябин" и перевернутом календаре.
Позже в сети распространился ролик, в котором соединили фрагменты песен Шуфутинского и Рика Росса. С тех пор слушать "3 сентября" в третий день осени стало традицией многих пользователей соцсетей.
Следует отметить, что не всем нравятся возникшие мемы: немало сторонников песни считают, что так издеваться над классикой русского шансона – это кощунство. Есть также и те, кому мем за годы существования уже успел надоесть.