Появился саундтрек к фильму "Запрещенный" про Василия Стуса

Им стала песня группы "Беz обмежень" - "Колискова".

Песня "Колискова" украинской рок-группы "Беz обмежень" стала саундтреком к фильму "Запрещенный", который рассказывает о жизни украинского поэта и диссидента Василия Стуса.

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Видео на песню, сделанное из фрагментов фильма, опубликовано на официальном Youtube-канале группы.

В клипе также показаны фотографии настоящих прототипов героев фильма. Премьера фильма "Запрещенный" состоится уже 5 сентября, ко Дню памяти поэта.

Как сообщал УНИАН, проект фильма "Запрещенный" с рабочим названием "Птица души" стал одним из победителей Десятого конкурсного отбора Госкино. Сумма его государственной финансовой поддержки составляет 19,5 миллиона гривень при общей стоимости производства 38,1 миллиона гривен.