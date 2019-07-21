Оглашены победители Одесского кинофестиваля

Гран-при 10-го Одесского международного кинофестиваля получил украинский фильм "Домой".

Гран-при 10-го Одесского международного кинофестиваля получили фильм "Домой" Наримана Алиева и картина "А потом мы танцевали" Левана Акина.

Как передает корреспондент УНИАН, победители названы во время церемонии закрытия фестиваля, которая проходила в национальном академическом театре оперы и балета.

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Лучшим фильмом международной конкурсной программы также признана драма "А потом мы танцевали" Левана Акина (Грузия, Швеция). Картина повествует о жизни молодого танцовщика Национального грузинского ансамбля «Мераба», который радикально меняется, когда влюбляется в своего амбициозного соперника.

Приз «Золотой Дюк» за лучшую актерскую работу в этом фильме получил Левон Гелбахиани.

Дебютная полнометражная картина «Домой» украинского режиссера Наримана Алиева была отобрана в программу «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля. По сюжету, Мустафа, который потерял старшего сына во время военных действий на Востоке Украины, решает похоронить его на родине в оккупированном Крыму. Вместе со своим младшим сыном они отправляются в путешествие, которое глубоко отразится на их отношениях.