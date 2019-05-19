Организаторы Евровидения отреагировали на нарушение Лоуренсом правил конкурса

По словам организаторов, опубликованный в 2017 году в соцсетях видеоролик песни Arcade, которую исполнил Лоуренс, "не дал ему преимущества" на конкурсе.

Европейский вещательный союз не будет аннулировать победу представителя Нидерландов Дункана Лоуренса в конкурсе "Евровидение-2019"

Об этом заявил ТАСС в воскресенье официальный представитель ЕВС Дэвид Гудман.

"Нет, это не соответствует действительности", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Гудман пояснил, что опубликованный в 2017 году в соцсетях видеоролик песни Arcade, которую исполнил Лоуренс, "не дал ему преимущества" на конкурсе. Поэтому песня была допущена к состязаниям.

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Напомним, голландский победитель Евровидения 2019 года Дункан Лоуренс нарушил главное правило международного песенного конкурса, выступив со старой песней.

Как сообщал УНИАН, в гранд-финале Евровидения 2019 выступили представители 26 стран - десять победителей первого полуфинала, десять победителей второго полуфинала, пять представителей стран «большой пятерки», Великобритании, Германии, Италии, Испании и Франции (организаторов конкурса), и представитель страны победителя 2018 года - Израиля.

По результатам голосования жюри из 41 страны-участницы, Дункан Лоуренс набрал 231 балл и занял третье место. Однако голоса зрителей вывели представителя Нидерландов на первое место - в сумме он получил 492 балла.

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