С Днем украинского флага: лучшие поздравления в стихах, картинках и открытках
Завтра украинцы будут отмечать главный праздник в стране - День независимости. А сегодня, 23 августа, празднуем еще один важный день - в честь национального украинского флага. Лучшие варианты поздравлений с Днем государственного флага Украины смотрите ниже.
День флага Украины: дата и история праздника
День государственного флага в Украине отмечают ежегодно 23 августа - накануне Дня независимости. Официально праздник был основан в 2004 году указом тогдашнего президента Леонида Кучмы. Этот документ дополнил следующий президент Виктор Ющенко. Своим распоряжением он основал традицию поднятия сине-желтого флага во время государственных праздников, в том числе и 23 августа.
Поздравления с Днем флага
День Державного прапора відзначаємо,
Пишається Україна прапором, це всі ми знаємо.
Ми вітаємо дорогу Батьківщину нашу,
Квітни, співай і тільки кращай!
Ми бажаємо українцям удачі й перемог,
Щоб не було проблем і незгод.
Бажаємо Україні милій процвітати,
Та щастя-радості пізнати.
****
Золото – в долині,
Угорі – блакить.
Прапор України
Гордо майорить.
Він – звитяг безмежність,
Слави козаків.
Стяг про незалежність
Світу сповістив.
Дорогим віднині
Стало на землі
Золото в долині
На блакитнім тлі.
****
Державний прапор України –
Це стяг із двох подовжніх смуг.
Він символ вільної людини,
У ньому український дух!
У синім – небо Батьківщини,
Його безкрайність і блакить,
І вище нього, Україно,
Хай пісня нації летить!
У жовтім кольорі – колосся,
Багатство нашої землі.
Щоб у достатку всім жилося,
І в люднім місті, і в селі.
Нехай він нас завжди єднає,
Його із гордістю несуть.
А світ, побачивши, впізнає:
Під стягом Українці йдуть!
****
Це прапор – вільної країни,
Це прапор – міста і села,
Це стяг моєї Батьківщини,
І в ньому вічності добра.
Він майорить, як синє небо,
Безхмарний – символе добра,
А жовтий – золоте колосся,
Відбиток віри та тепла.
І він, звеличиться над нами,
Показуючи вірний шлях,
Блакитним й жовтим кольорами,
На небі й на своїх полях.
****
День флага в Киеве: как готовится к празднованию столица
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram