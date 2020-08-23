С Днем украинского флага: лучшие поздравления в стихах, картинках и открытках

В канун Дня независимости украинцы отмечают праздник национального флага.

Завтра украинцы будут отмечать главный праздник в стране - День независимости. А сегодня, 23 августа, празднуем еще один важный день - в честь национального украинского флага. Лучшие варианты поздравлений с Днем государственного флага Украины смотрите ниже.

День флага Украины: дата и история праздника

День государственного флага в Украине отмечают ежегодно 23 августа - накануне Дня независимости. Официально праздник был основан в 2004 году указом тогдашнего президента Леонида Кучмы. Этот документ дополнил следующий президент Виктор Ющенко. Своим распоряжением он основал традицию поднятия сине-желтого флага во время государственных праздников, в том числе и 23 августа.

Поздравления с Днем флага

День Державного прапора відзначаємо,

Пишається Україна прапором, це всі ми знаємо.

Ми вітаємо дорогу Батьківщину нашу,

Квітни, співай і тільки кращай!

Ми бажаємо українцям удачі й перемог,

Щоб не було проблем і незгод.

Бажаємо Україні милій процвітати,

Та щастя-радості пізнати.

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Золото – в долині,

Угорі – блакить.

Прапор України

Гордо майорить.

Він – звитяг безмежність,

Слави козаків.

Стяг про незалежність

Світу сповістив.

Дорогим віднині

Стало на землі

Золото в долині

На блакитнім тлі.

****

Державний прапор України –

Це стяг із двох подовжніх смуг.

Він символ вільної людини,

У ньому український дух!

У синім – небо Батьківщини,

Його безкрайність і блакить,

І вище нього, Україно,

Хай пісня нації летить!

У жовтім кольорі – колосся,

Багатство нашої землі.

Щоб у достатку всім жилося,

І в люднім місті, і в селі.

Нехай він нас завжди єднає,

Його із гордістю несуть.

А світ, побачивши, впізнає:

Під стягом Українці йдуть!

****

Це прапор – вільної країни,

Це прапор – міста і села,

Це стяг моєї Батьківщини,

І в ньому вічності добра.

Він майорить, як синє небо,

Безхмарний – символе добра,

А жовтий – золоте колосся,

Відбиток віри та тепла.

І він, звеличиться над нами,

Показуючи вірний шлях,

Блакитним й жовтим кольорами,

На небі й на своїх полях.

****

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Автор: Юрий Годован