Ежегодно 6 мая церковь вспоминает мученика Георгия Победоносца, погибшего за христианскую веру.

Ежегодно 6 мая церковь почитает мученический подвиг Георгия Победоносца. Этот святой является одним из самых почитаемых в православной традиции. В народе эта дата получила название Юрьев день, поскольку имя Юрий произошло от имени Георгий.

Кто такой Георгий Победоносец

Христианский святой родился в III веке в Каппадокии. С детства он воспитывался в христианской вере. Он прошел военную службу и стал лучшим полководцем при римском императоре Диоклетане. Он умел творить чудеса и воскрешать мертвых.

Когда в стране начались гонения на христиан, он раздал свое имущество нищим и открыто объявил себя верующим. После этого его арестовали и подвергли пыткам. Каждое утро после пыток нанесенные ему раны заживали. В конце Георгия приговорили к казни, которую он принял с улыбкой.

Традиции на Юрьев день

Читайте такжеРадоница 2021: дата поминального дня, как принято проводить и что нельзя делатьНа Руси к святому относились с большим почтением. Его считали покровителем домашнего скота. В день Георгия Победоносца 6 мая по народным верованиям наступала настоящая весна, а на огородах начинались полевые работы.

К святому Георгию обращаются с молитвами о хорошем урожае, защите от бед и непогоды. Домашнюю скотину в этот день выгоняли на пастбище, а хлев окропляли святой водой. Почитали пастухов и одаривали их гостинцами.

Что нельзя делать в день Георгия Победоносца

Существует много запретов и примет в Юрьев день.

С утра сегодня следует собрать росу и умыться ею, чтобы обрести здоровье и красоту.

В Юрьев день нельзя ругаться и ссориться, иначе в дом может ударить молния.

Женщинам не следует расчесывать и стричь волосы.

Ни в коем случае нельзя обижать домашних животных и скотину, жестоко к ним относиться, ведь Георгий является их покровителем.

Если береза полностью распустила листья - будет хороший урожай.

Теплая ночь сегодня предвещает скорое лето.

Южный ветер - к хорошему урожаю, северный - к ранней зиме.

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Автор: Екатерина Пулатова