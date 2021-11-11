11 ноября 2021 года отмечается юбилей Федора Михайловича Достоевского.

Федор Достоевский считается одним из величайших русских писателей, а тема духовной культуры человечества красной нитью проходит сквозь всё его творчество. Сегодня классику исполняется 200 лет, и УНИАН готов рассказать, чем знаменит Достоевский, и каков был его вклад в безграничный мир русской литературы.

Достоевский - биография и родословная

Род Достоевских был дворянским: существует мнение, что боярин Данила Иванович Иртищев - первый носитель знатной фамилии. В 1506 году ему было пожаловано имение "Достоев" в Пинске (ныне - Беларусь). Согласно легендам, название "Достоево" происходит от польского слова "dostoinik", что значит "сановник, приближенный к государю". Также "достойниками" называли тех, кто был обслугой у княжества - подразумевалось, что они "достойны" такой работы.

Окончательно фамилия "Достоевские" закрепилась за внуками Данилы Ивановича, которые со временем стали шляхтичами. Историки утверждают, что в XVII род даже перебирался в Украину, а прямые предки известного писателя во второй половине XVIII века жили на Волыни. Дед писателя, Андрей Григорьевич Достоевский, родился там же, а с 1782 года был священником в селе Войтовцы (Хмельницкая область).

Сам Федор Михайлович Достоевский родился 30 октября (11 ноября по новому стилю) 1821 года в Москве. Отец работал штаб-лекарем Мариинской больницы для малоимущих, а мать происходила из московского купечества. Несмотря на то, что семья жила небогато, родители старались обеспечить детям хорошее образование: отец сам учил их латыни и нанимал воспитателей для других наук.

Достоевский как писатель - хронология по годам

В 1837 году Федор вместе с братом Михаилом поступили в Инженерное училище в Петербурге. В годы обучения Достоевский особенно заинтересовался европейской культурой. Гомер, Оноре де Бальзак, Уильям Шекспир и Виктор Гюго - авторы, книги которых произвели на писателя неизгладимое впечатление.

Не отказывался он и от русской литературы, считая Пушкина своим любимым поэтом и зная многие его стихотворения наизусть. С тем же трепетом он относился и к Лермонтову, Державину, Гоголю и Карамзину.

Тот год стал одним из наиболее тягостных для писателя - Достоевский потерял сразу двух родных ему людей: от болезни скончалась мать, а чуть позднее на дуэли был убит Пушкин. Андрей Достоевский, брат писателя, говорил:

Брат Федя в разговорах со старшим братом несколько раз повторял, что ежели бы у нас не было семейного траура (умерла мать — Мария Федоровна), то он просил бы позволения отца носить траур по Пушкину.

В 1844 году Достоевский пишет роман "Бедные люди", который сразу же приносит ему небывалую славу. Виссарион Белинский и Николай Некрасов положительно отзываются о произведении начинающего писателя. Следующая работа - повесть "Двойник", напротив, воспринимается публикой прохладно и даже критикуется.

Читайте такжеРина Зеленая: биография, цитаты и перечень лучших ролей в честь юбилея актрисыПереломным моментом в жизни Достоевского биографы считают 1849 год - именно тогда, 22 декабря, его приговаривают к смертной казни. В последний момент решение суда меняется - писатель отправляется на каторжные работы. Примечательно, что практически все свои ощущения от пребывания в ссылке Достоевский вкладывает в монолог князя Мышкина в романе "Идиот".

В период с 1850 по 1854 год творчество писателя затихает - каторжная жизнь в Омске не способствует написанию чего-либо великого. Тем не менее, период ссылки отражается на мировоззрении Достоевского - если до заключения у него не было каких-либо догм, то после освобождения писатель становится крайне набожным.

Что лучше читать у Достоевского - известные произведения

Вместе со своим братом Михаилом Достоевский работает в журнале "Время", далее - в журнале "Эпоха". В целом, литературоведы полагают, что период с 1860 по 1866 - чуть ли не самый продуктивный для писателя. Он издает "Записки из мертвого дома, "Униженные и оскорбленные", "Записки из подполья", "Зимние заметки о летних впечатлениях".

После смерти жены и брата в 1864 году Достоевский страдает алкогольной зависимостью, играет в рулетку, влезает в долги. В этот же период по одной главе пишет "Преступление и наказание" и сразу отправляет в редакцию. Для того, чтобы сохранить авторские права, сочиняет роман "Игрок", который был полностью написан за 21 день.

Читайте такжеЦены на бумагу резко подскочили: украинские издатели бьют тревогуВ 1867 году Достоевский вместе со своей женой Анной Сниткиной-Достоевской отправляется за границу, чтобы не потерять все деньги, вырученные от публикации романов. Затем поселяется в городе Старая Русса Новгородской губернии и пишет роман "Бесы". Через год - "Дневник писателя", в 1875 - роман "Подросток", в 1876 - рассказ "Кроткая".

Одним из наиболее значимых событий в своей жизни Достоевский считал приглашение императора Александра II, которое писатель получил в 1878 году. Он знакомится с семьей государя и позднее создает роман "Братья Карамазовы" - произведение, которое становится лучшим и главным.

Достоевский - цитаты о человеке и жизни

Писатель скончался 28 января 1881 года из-за эмфиземы, обострение которой спровоцировал конфликт с сестрой Достоевского из-за наследства. Биография русского классика показывает, что он обрел признание задолго до своей кончины и стал одним из наиболее почитаемых философов, затрагивающих важные аспекты человеческой жизни.

Если хочешь победить весь мир, победи себя.

- роман "Бесы".

В самом деле, выражаются иногда про "зверскую" жестокость человека, но это страшно несправедливо и обидно для зверей: зверь никогда не может быть так жесток, как человек, так артистически, так художественно жесток.

- роман "Братья Карамазовы".

Сострадание есть главнейший и, может быть, единственный закон бытия всего человечества.

- роман "Идиот".

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Автор: Кристина Кащавцева