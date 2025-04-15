Узнайте, в какой цвет стоит покрасить пасхальные яйца для счастливой судьбы.

На Пасху 2025 украинцы, как всегда, будут печь куличи и красить яйца. Эта традиция сложилась много веков назад и имеет давнее религиозное значение. Большинство людей делают крашенки даже не подозревая, что у этого ритуала есть глубокий смысл.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Ранее мы рассказывали, как красить яйца в луковой шелухе и других природных красителях. А сейчас разберемся, как возник этот обычай и какой именно цвет крашенок, по древним верованиям, приносит удачу. Финалистка 5 сезона "Битвы экстрасенсов" Ярослава Солодеева (Федорова), самая могущественная потомственная ведьма Украины, эксклюзивно для УНИАН рассказала, как покрасить яйца на Пасху на счастье.

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Как правильно красить яйца, чтобы привлечь удачу

Для того, чтобы правильно покрасить яйца на Пасху, нужно понять, откуда пошла такая традиция. Ярослава Солодеева (Федорова) объяснила, что яйца начали восприниматься как символ возрождения жизни еще в языческие времена. Их готовили язычники во время празднования весеннего равноденствия (происходит ежегодно примерно 19-21 марта). А христианская Пасха приходится именно на период после равноденствия.

Эксперт рассказала историю о том, как красить яйца на Пасху начали впервые. По христианской легенде, праведная Мария Магдалина пришла к римскому императору Тиберию с белым яйцом и поздравила с Воскресением Иисуса. Правитель не прислушался к последовательнице Христа, расхохотался и сказал, что поверит в Воскресение только после того, как яйцо из белого превратится в красное. Когда Мария дала продукт Тиберию, он стал ярко-красным (пурпурным). Это символично, поскольку Иисус Христос считался новым Царем мира, а пурпурный символизировал царскую власть, и только император и члены его семьи имели право носить одежду такого оттенка. Именно поэтому яйца на Пасху красят в красный цвет.

По словам ведьмы, окрашивание яиц красным привлечет в вашу жизнь и здоровье, и деньги, и любовь. Крашенки желательно покрасить природными красителями - чаще всего используют луковую шелуху. В отваренной шелухе яйца должны полежать не менее нескольких часов, и тогда будут иметь яркую почти красную окраску. Готовые яйца для блеска натирают маслом - оно символизирует богатство.

справка Ярослава Солодеева (Федорова) Могущественная наследственная ведьма Украины, эксперт по эзотерике, таролог, финалистка телевизионного проекта "Битва экстрасенсов", жрица культа Санта-Муэрте и одна из самых известных представительниц современного украинского ведьмовства. Работает с картами Таро и Ленорман.

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