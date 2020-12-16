Выходные и праздники в январе 2021 года / фото ua.depositphotos.com

Первый месяц нового года традиционно богат на праздники, а значит – украинцев ждут несколько дополнительных выходных.

Выходные в январе 2021 года

Читайте такжеЧто подарить ребенку на День святого Николая: лучшие идеи подарков мальчикам и девочкамТак, в январе 2021 года официальными дополнительными выходными будут два дня – 1 января и 7 января. Поскольку первый день нового года придется на пятницу, соответственно украинцы будут отдыхать три дня подряд - с 1 по 3 января.

Рождество Христово, которое празднуется православной церковью 7 января, в следующем году приходится на четверг. Поэтому, согласно распоряжению правительства, нерабочим днем в Украине также станет пятница, 8 января. Следовательно, у украинцев будут длительные выходные – с 7 по 10 января. В то же время такой перенос придется отработать в субботу, 16 января.

Всего в январе грядущего года будет 19 рабочих и 12 выходных и праздничных дней.

Основные праздники и памятные даты января 2021

  • 1 января - Новый год, Всемирный день мира
  • 4 января – День хит-парада
  • 6 января – Сочельник
  • 7 января - Рождество Христово
  • 8 января - День метро
  • 11 января - Всемирный день "спасибо"
  • 14 января - Старый Новый год
  • 17 января - Всемирный день снега
  • 19 января - Крещение Господне
Сколько будут отдыхать украинцы в январе 2021 / фото ua.depositphotos.com
  • 20 января - День Автономной Республики Крым
  • 21 января - Международный день объятий
  • 22 января - День Соборности Украины
  • 25 января - День студентов (Татьянин день)
  • 26 января - Международный день таможенника, День работника контрольно-ревизионной службы Украины
  • 27 января - Международный день памяти жертв Холокоста
  • 28 января – День открытия Антарктиды, Международный день защиты персональных данных, День утверждения Государственного флага Украины
  • 29 января - День мобилизации усилий против угрозы ядерной войны, День памяти Героев Крут
  • 30 января – День специалиста военно-социального управления Вооруженных сил Украины
  • 31 января – Всемирный день ювелира
Календарь выходных на январь 2021 / фото kalendari.co.ua

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Автор: Алина Вишневская