Зимние праздники подарят украинцам в следующем месяце несколько дополнительных дней для отдыха.

Первый месяц нового года традиционно богат на праздники, а значит – украинцев ждут несколько дополнительных выходных.

Выходные в январе 2021 года

Читайте такжеЧто подарить ребенку на День святого Николая: лучшие идеи подарков мальчикам и девочкамТак, в январе 2021 года официальными дополнительными выходными будут два дня – 1 января и 7 января. Поскольку первый день нового года придется на пятницу, соответственно украинцы будут отдыхать три дня подряд - с 1 по 3 января.

Рождество Христово, которое празднуется православной церковью 7 января, в следующем году приходится на четверг. Поэтому, согласно распоряжению правительства, нерабочим днем в Украине также станет пятница, 8 января. Следовательно, у украинцев будут длительные выходные – с 7 по 10 января. В то же время такой перенос придется отработать в субботу, 16 января.

Всего в январе грядущего года будет 19 рабочих и 12 выходных и праздничных дней.

Основные праздники и памятные даты января 2021

1 января - Новый год, Всемирный день мира

- Новый год, Всемирный день мира 4 января – День хит-парада

– День хит-парада 6 января – Сочельник

– Сочельник 7 января - Рождество Христово

- Рождество Христово 8 января - День метро

- День метро 11 января - Всемирный день "спасибо"

- Всемирный день "спасибо" 14 января - Старый Новый год

- Старый Новый год 17 января - Всемирный день снега

- Всемирный день снега 19 января - Крещение Господне

20 января - День Автономной Республики Крым

- День Автономной Республики Крым 21 января - Международный день объятий

- Международный день объятий 22 января - День Соборности Украины

- День Соборности Украины 25 января - День студентов (Татьянин день)

- День студентов (Татьянин день) 26 января - Международный день таможенника, День работника контрольно-ревизионной службы Украины

- Международный день таможенника, День работника контрольно-ревизионной службы Украины 27 января - Международный день памяти жертв Холокоста

- Международный день памяти жертв Холокоста 28 января – День открытия Антарктиды, Международный день защиты персональных данных, День утверждения Государственного флага Украины

– День открытия Антарктиды, Международный день защиты персональных данных, День утверждения Государственного флага Украины 29 января - День мобилизации усилий против угрозы ядерной войны, День памяти Героев Крут

- День мобилизации усилий против угрозы ядерной войны, День памяти Героев Крут 30 января – День специалиста военно-социального управления Вооруженных сил Украины

– День специалиста военно-социального управления Вооруженных сил Украины 31 января – Всемирный день ювелира

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Автор: Алина Вишневская