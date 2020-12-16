Первый месяц нового года традиционно богат на праздники, а значит – украинцев ждут несколько дополнительных выходных.
Выходные в январе 2021 года
Читайте такжеЧто подарить ребенку на День святого Николая: лучшие идеи подарков мальчикам и девочкамТак, в январе 2021 года официальными дополнительными выходными будут два дня – 1 января и 7 января. Поскольку первый день нового года придется на пятницу, соответственно украинцы будут отдыхать три дня подряд - с 1 по 3 января.
Рождество Христово, которое празднуется православной церковью 7 января, в следующем году приходится на четверг. Поэтому, согласно распоряжению правительства, нерабочим днем в Украине также станет пятница, 8 января. Следовательно, у украинцев будут длительные выходные – с 7 по 10 января. В то же время такой перенос придется отработать в субботу, 16 января.
Всего в январе грядущего года будет 19 рабочих и 12 выходных и праздничных дней.
Основные праздники и памятные даты января 2021
- 1 января - Новый год, Всемирный день мира
- 4 января – День хит-парада
- 6 января – Сочельник
- 7 января - Рождество Христово
- 8 января - День метро
- 11 января - Всемирный день "спасибо"
- 14 января - Старый Новый год
- 17 января - Всемирный день снега
- 19 января - Крещение Господне
- 20 января - День Автономной Республики Крым
- 21 января - Международный день объятий
- 22 января - День Соборности Украины
- 25 января - День студентов (Татьянин день)
- 26 января - Международный день таможенника, День работника контрольно-ревизионной службы Украины
- 27 января - Международный день памяти жертв Холокоста
- 28 января – День открытия Антарктиды, Международный день защиты персональных данных, День утверждения Государственного флага Украины
- 29 января - День мобилизации усилий против угрозы ядерной войны, День памяти Героев Крут
- 30 января – День специалиста военно-социального управления Вооруженных сил Украины
- 31 января – Всемирный день ювелира
Вас также могут заинтересовать другие новости:
- Новогоднее настроение 2021 собственноручно: идеи самостоятельно изготовленных праздничных украшений
- Подарки на Новый 2021 год: креативные и милые идеи презентов для всех
- Подарки мужчине на Новый год 2021: как выбрать презент – лучшие идеи
- Музыка для новогоднего настроения: подборка лучших праздничных песен
- Подарки детям на Новый год: идеи сюрпризов под елку для мальчиков и девочек
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram