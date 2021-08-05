В августе украинцев ждет длительный уик-энд из четырех выходных.

Последний месяц лета веет легкой грустью, ведь теплые дни уже заканчиваются. Однако украинцы получат повод для радости в конце августа. 24 августа мы отмечаем День Независимости Украины. Помимо праздничных мероприятий, эта дата порадует нас также дополнительными днями отдыха.

Когда ожидаются выходные в августе 2021 года

День Независимости Украины является государственным праздник и предусматривает выходной день. В этом году он выпадает на вторник. Чтобы украинцам было удобнее отмечать праздник, Кабинет Министров рекомендовал работодателям сделать субботу 23 августа выходным. В таком случае его придется отработать в субботу 28 числа.

Таким образом, украинцы будут отдыхать четыре дня подряд – с 21 по 24 августа. Ранее УНИАН рассказывал, какие праздники в августе отметит Украина в этом году.

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Автор: Екатерина Пулатова