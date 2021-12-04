Введение во храм Пресвятой Богородицы принадлежит к двунадесятым праздникам – важнейшим в христианстве.

Ежегодно 4 декабря Православная церковь отмечает важный двунадесятый праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы. В этот большой праздник нельзя работать и ругаться. Мы рассказали историю этого праздника и подобрали красивые поздравления для ваших близких.

Введение во храм Пресвятой Богородицы: история праздника

В эту дату христиане вспоминают событие из жизни Девы Марии. Её родители Анна и Иоаким долго не могли зачать ребенка. Когда ангел сообщил им о рождении дочери, они пообещали отдать ребенка на служение Богу.

Когда Марии было 3 года, родители привели её в Иерусалимский храм. Девочка не плакала и не звала родителей, а по доброй воле поднялась к священнику. Марию даже впустили в святую святых – особенную комнату, куда можно было входить только главному священнику. В храме Мария прожила до 12 лет, пока не вышла замуж.

Поздравления с Введением во храм Пресвятой Богородицы

День введения во храм

Богородицы Марии —

Он напоминает нам

То, как жили встарь святые,

Господу обет был дан,

Свою дочку передали

В руки Божьи, в Божий храм,

Слово верное сдержали!

***

С утра церкви службу правят,

В славный праздник православный —

Введение во храм Пресвятой Богородицы,

Давайте же все вместе помолимся,

За здоровье близких и родных,

И головы склонив к лику святых,

Очистим наши души, от завести и зла,

Чтоб жить во имя мира и добра.

***

В День введения во храм

Светлой Богородицы

От души желаю Вам —

Жизнь добром пусть полнится,

Пусть счастливым будет дом,

Добрым и приветливым,

И любовь живет пусть в нем —

Ясная, приметная!

***

В праздник этот православный,

В День введения во храм

Богородицы прекрасной,

Пожелаю счастья Вам!

Пусть подарит Вам Мария

Доброту, смиренность, свет,

Будьте же честны, терпеливы,

Чтоб прожить Вам много лет!

***

Пусть Пресвятая Богородица войдет,

В наш храм всем только радость принесет,

Господне слово и благословение,

Икон святых благое мирра точение!

Пусть все невзгоды и грехи отступят,

А люди позабудут в миг про скупость,

И счастьем и немым благоговением

Наполнит храм святой своим свечением!

***

Пусть от бед убережет

Святая Богородица.

Пусть удача, счастье, радость

В вашем доме водятся.

Чтобы сердце ликовало

И жила надежда в нем.

Богородица Мария

Пусть поможет вам во всем!

***

Богородица святая пусть удачей осветит,

Будет дом Ваш полной чашей

И всех людей в нем тайно хранит.

От бед и горя Она защищает,

И яркой звездой на небе сияет.

***

В храм Богородица вошла,

И опустилась тишина,

И все с молитвой на устах

Немного просят Божьих благ.

С Введением во храм Пречистой Девы

Всех поздравляем несомненно.

Душевной чистоты, здоровья, счастья,

Хорошим человеком оставаться.

***

Читайте такжеХватит голову ломать: оригинальные и опасные идеи, что подарить на Новый год 2022В день светлого праздника — Введение во храм Пресвятой Богородицы пусть Бог пошлет терпения и здоровья, сильной веры и большой надежды, честности и верности, благоразумия и доброты сердец.

***

Поздравляю с праздником и в день Введения во храм пресвятой Богородицы пожелать хочу, чтобы душа поистине всегда была счастливой и свободной, чтобы сердце хранило свою веру и светлую надежду, чтобы был добрым и благим каждый поступок и каждый день, чтобы оставался всегда светлым разум и праведным жизненный путь.

***

В день введения во храм Пресвятой Богородицы искренне пожелать хочу чистой любви сердца и доброй надежды, светлой радости и неугасаемой веры, крепких сил и щедрости души, небесной благодати и счастливой семьи.

Автор: Екатерина Пулатова