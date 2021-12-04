Ежегодно 4 декабря Православная церковь отмечает важный двунадесятый праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы. В этот большой праздник нельзя работать и ругаться. Мы рассказали историю этого праздника и подобрали красивые поздравления для ваших близких.
Введение во храм Пресвятой Богородицы: история праздника
В эту дату христиане вспоминают событие из жизни Девы Марии. Её родители Анна и Иоаким долго не могли зачать ребенка. Когда ангел сообщил им о рождении дочери, они пообещали отдать ребенка на служение Богу.
Когда Марии было 3 года, родители привели её в Иерусалимский храм. Девочка не плакала и не звала родителей, а по доброй воле поднялась к священнику. Марию даже впустили в святую святых – особенную комнату, куда можно было входить только главному священнику. В храме Мария прожила до 12 лет, пока не вышла замуж.
Поздравления с Введением во храм Пресвятой Богородицы
День введения во храм
Богородицы Марии —
Он напоминает нам
То, как жили встарь святые,
Господу обет был дан,
Свою дочку передали
В руки Божьи, в Божий храм,
Слово верное сдержали!
***
С утра церкви службу правят,
В славный праздник православный —
Введение во храм Пресвятой Богородицы,
Давайте же все вместе помолимся,
За здоровье близких и родных,
И головы склонив к лику святых,
Очистим наши души, от завести и зла,
Чтоб жить во имя мира и добра.
***
В День введения во храм
Светлой Богородицы
От души желаю Вам —
Жизнь добром пусть полнится,
Пусть счастливым будет дом,
Добрым и приветливым,
И любовь живет пусть в нем —
Ясная, приметная!
***
В праздник этот православный,
В День введения во храм
Богородицы прекрасной,
Пожелаю счастья Вам!
Пусть подарит Вам Мария
Доброту, смиренность, свет,
Будьте же честны, терпеливы,
Чтоб прожить Вам много лет!
***
Пусть Пресвятая Богородица войдет,
В наш храм всем только радость принесет,
Господне слово и благословение,
Икон святых благое мирра точение!
Пусть все невзгоды и грехи отступят,
А люди позабудут в миг про скупость,
И счастьем и немым благоговением
Наполнит храм святой своим свечением!
***
Пусть от бед убережет
Святая Богородица.
Пусть удача, счастье, радость
В вашем доме водятся.
Чтобы сердце ликовало
И жила надежда в нем.
Богородица Мария
Пусть поможет вам во всем!
***
Богородица святая пусть удачей осветит,
Будет дом Ваш полной чашей
И всех людей в нем тайно хранит.
От бед и горя Она защищает,
И яркой звездой на небе сияет.
***
В храм Богородица вошла,
И опустилась тишина,
И все с молитвой на устах
Немного просят Божьих благ.
С Введением во храм Пречистой Девы
Всех поздравляем несомненно.
Душевной чистоты, здоровья, счастья,
Хорошим человеком оставаться.
***
Читайте такжеХватит голову ломать: оригинальные и опасные идеи, что подарить на Новый год 2022В день светлого праздника — Введение во храм Пресвятой Богородицы пусть Бог пошлет терпения и здоровья, сильной веры и большой надежды, честности и верности, благоразумия и доброты сердец.
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Поздравляю с праздником и в день Введения во храм пресвятой Богородицы пожелать хочу, чтобы душа поистине всегда была счастливой и свободной, чтобы сердце хранило свою веру и светлую надежду, чтобы был добрым и благим каждый поступок и каждый день, чтобы оставался всегда светлым разум и праведным жизненный путь.
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В день введения во храм Пресвятой Богородицы искренне пожелать хочу чистой любви сердца и доброй надежды, светлой радости и неугасаемой веры, крепких сил и щедрости души, небесной благодати и счастливой семьи.