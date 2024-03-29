На второй неделе Великого поста в церкви проходит один из особых дней поминовения - поминальная родительская суббота.

Родительская, или поминальная суббота - это один из особых дней в году, когда в церкви поминают умерших. Во время Великого поста таких суббот выпадает три. Когда будет ближайшая, кого поминают в этот день, что нести в церковь и что церковь запрещает делать - рассказываем в материале.

Почему поминальный день - суббота

Умерших поминают в субботу - в Ветхом Завете она упоминается как день покоя, и усопших вспоминают как тех, кто уже нашел покой в Боге. Накануне воскресенья молятся о том, чтобы Бог простил все грехи ушедшим родственникам и близким. Но есть поминальные дни, не привязанные к субботам, например, 8 мая, когда поимнают погибших в Второй мировой войне.

Когда поминальные дни проходят во время Великого поста

Родительские субботы во время Великого поста традиционно отмечают на второй, третьей и четвертой седмице (неделе). Но даты их меняются, так как и даты самого поста, в 2024 году они будут в такие дни:

Видео дня

30 марта - суббота второй седмицы Великого поста.

6 апреля - суббота третьей седмицы Великого поста.

13 апреля - суббота четвертой седмицы Великого поста.

В этот день в храмах традиционно проходят службы в память обо всех усопших христианах, верующие посещают кладбища, накрывают поминальные столы, подают милостыню и вспоминают ушедших родственников и близких людей.

Что нести в церковь на родительскую субботу

Накануне родительских дней в храмах совершаются панихиды - они называются парастас (переводится с греческого как "ходатайство", "прошение"). В сам поминальный день утром в церкви проходит литургия, на которой можно подать записки об упокоении, заказать сорокоуст.

В храм несут так называемые "панихидки" на милостыню - постные продукты. Это может быть хлеб, вода, сахар, растительное масло, крупы, фрукты. Их оставляют в церкви и раздают нуждающимся. Идут в этот день и на кладбище - почтить там память ушедших и убрать могилки, если нужно, а дома устраивают поминальные обеды.

Что нельзя делать в родительскую поминальную субботу

Есть в дни поминовения и запреты, о которых могут знать не все. В родительскую субботу нельзя:

плохо говорить об умерших;

впадать в отчаяние, унывать, страдать;

спорить, ругаться;

отказывать в милостыне.

Также церковь не одобряет, когда устраивают шумные поминальные трапезы, оставляют на кладбище алкоголь, сигареты, пищу.

Работать в этот день не запрещено, но, если есть возможность, то лучше перенести хлопоты на другой день, а поминальный провести в тишине и молитве - считается, что именно наша молитва помогает душам умерших обрести покой, а их грехи будут прощены.

Вот какую молитву можно прочесть дома:

Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: родителей моих, сродников, благодетелей (имена их), и всех православных христиан, и прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное.

Ранее мы рассказывали, когда будут поминальные дни в 2024 году.

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