Искренние поздравительные строки по случаю светлого и милого праздника.

Сегодня, 13 ноября, во многих странах мира отмечается ежегодный Всемирный день доброты.

Читайте такжеРождественский пост 2020: когда начинается, что нельзя есть и делатьОтмечать этот праздник впервые предложили участники волонтерского движения "За доброту", возникшего в Японии в 1997 году. Датой для него был выбран день открытия в 1998 году в Токио I-й конференции Всемирного движения доброты. Официально Всемирный день доброты был учрежден в Сингапуре 18 ноября 2000 года на III конференции Движения доброты.

Всемирный день доброты – это праздник действия, поэтому и мероприятия, приуроченные к данному памятному дню, всегда направлены на помощь нуждающимся людям. Он должен вдохновлять людей на добрые поступки и способствовать с помощью их улучшению жизни в мире.

УНИАН собрал лучшие поздравления, яркие открытки и картинки по случаю Всемирного дня доброты.

Всемирный день доброты – стихи и открытки

***

В День всемирный доброты

Счастья я тебе желаю,

И чтоб все вели мосты

Лишь туда, где понимают.

Где тебя с улыбкой ждут,

Чаю сладкого предложат

И из радостных минут

Твою жизнь по каплям сложат!

***

Когда добро царит везде —

Счастливы люди на земле.

Покой в душах их и сердцах,

Минует всех печаль и страх.

Желаем радости большой,

Пусть в этот праздник доброты

У всех все будет хорошо,

Сбываются пусть все мечты!

***

День Всемирный доброты

На планете отмечают,

Стать добрее и нежнее

От души я вам желаю.

Качество пусть это будет

Путеводною звездой,

Жить в гармонии желаю,

Под счастливой жить звездой.

День прекрасный пусть добавит

Вам в сердечки теплоты,

Благ и радости желаю

В день волшебный доброты.

***

Пусть будет в вашем сердце

Полным-полно добра.

Чтоб вы его дарили

Аж с самого утра.

Всем улыбались просто,

Всегда на помощь шли,

А в день добра желаю

Чтоб беды все ушли!

***

Во Всемирный день доброты

Я желаю всем быть человечными,

Нет другой никакой красоты,

Чем эта ценность вечная.

Пусть помогают люди всем тем,

Кому это становится нужно,

Станет сразу же меньше проблем,

Если станем мы добрыми дружно.

***

С Днем доброты всемирным поздравляю!

Пускай добро царит везде, всегда.

Оно сердца пускай тихонько согревает,

Конечно, наполняет пусть тебя.

Пусть будет мирно все и классно,

Пусть никогда не трогает печаль.

И небосвод пусть будет ясным,

Здоровье крепким будет словно сталь.

Поздравления с Днем доброты в прозе

***

Поздравляю со Всемирным днём доброты и желаю, чтобы в твоей жизни не было места для злости и уныния, чтобы в твоём сердце всегда возникало желание делать добрые дела, от чего и радоваться жизни! Желаю улыбок и счастья, теплоты родственной души и удачи для всех добрых начинаний!

***

Во Всемирный день доброты пожелаю благих целей и доброй помощи людям, искренней благодарности в ответ и счастливых улыбок, желаю, чтобы добро всегда побеждало все злое, чтобы люди были чуткими друг к другу, и чтобы мир наш стал лучше.

***

Во Всемирный день доброты хочется пожелать жить счастливо и весело, ведь счастливый человек никогда никому не завидует и стремится совершать добрые поступки. Пусть жизнь будет полна такими людьми, пусть в сердце живет искренняя радость, а душа дарит лучики надежды и добра.

***

Желаю в сердце теплоты и доброты в вашей душе, пусть царит гармония и порядок. Пусть окружают лишь верные и преданные люди вокруг, пусть родные всегда будут благосклонны и великодушны. С днем доброты!

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Автор: УНИАН