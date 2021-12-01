Как передается ВИЧ, можно ли с этим жить и опасен ли инфицированный человек - читайте на УНИАН.

Ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. ООН и различные благотворительные организации проводят тематические мероприятия и информируют общественность о том, почему важно знать свой статус. УНИАН расскажет, когда впервые появился вирус и как сейчас обезопасить себя от него.

Ранее мы говорили о том, какой праздник 1 декабря отмечается еще.

Первый случай СПИДа в мире - история возникновения

Около 40 лет назад ученые впервые диагностировали неизвестный вирус. Тогда он казался страшным и повергал медиков в шок - молодые здоровые люди умирали тысячами, а причину никто выяснить не мог.

Читайте такжеЗаболеваемость COVID-19 в Украине резко пошла на спадИсследователи склоняются к версии, что инфекция появилась в Центральной Африке и первыми ее носителями были человекообразные обезьяны. Дикие племена ели мясо таких животных, заражаясь вирусом. Но там преимущественно бушевал ВИЧ 1 группы В, который не мог стать глобальной проблемой.

Вопросы появились, когда у людей стали находить ВИЧ 1 группы М (от слова "major" - "основной"). Ученые выяснили, что первые случаи заражения датированы XX веком. Более того, заболевшие были жителями города Киншаса - нынешней республики Конго.

Читайте такжеК следующей весне COVID-19 станет причиной двух миллионов смертей только в странах Европы - ЛяшкоВ 1920-е годы он только-только получил статус столицы и стал первым судоходным портом на реке. Город развивался, привлекал многих мужчин, которые искали возможности заработка. Там же появились и представительницы древнейшей профессии, которые, как могли, развлекали работяг. К тому же, в 20-е годы прошлого века Киншаса имел лучшую в Африке железнодорожную сеть. Ею пользовались тысячи людей ежедневно, поэтому за 20 лет вирус распространился на 1500 км вокруг.

В 1960-х республика Конго стала независимой и привлекала молодых людей из франкоязычных стран. Туристы, работники и студенты, вернувшись через несколько лет домой, привезли на запад Атлантики ВИЧ 1 группы М (подтип Б). А дальше - история, которая знакома многим. Вирус добрался до Нью-Йорка и Сан-Франциско, быстро распространился среди сексуальных меньшинств и тех, кто употребляет инъекционные наркотики.

Как можно заразиться СПИДом - мифы и реальность

Стоит начать с того, что ВИЧ и СПИД - это разные вещи. ВИЧ - это вирус, который поражает иммунную систему человека. При наличии сопутствующих заболеваний, особенно венерических, инфекция в организме будет развиваться быстрее. Если вовремя не начать лечение и не принимать антиретровирусные препараты, болезнь прогрессирует и переходит в следующую стадию - СПИД. Тогда организм уже не способен самостоятельно бороться даже с незначительными инфекциями, и человек умирает.

Коварство такого вируса заключается в том, что он никак себя не проявляет на протяжении 2-3 месяцев, а все тесты дают отрицательный результат. Больной чувствует себя превосходно, но при этом является переносчиком и заражает других.

Первые симптомы ВИЧ обычно проявляются внешне:

увеличиваются околоушные лимфатические узлы,

появляется тошнота, слабость,

усиливается боль в мышцах и суставах.

Стадия СПИДа характерна другими признаками:

ночной потливостью,

диареей,

лихорадкой

значительной потерей веса.

Существует распространенное заблуждение о том, что все умирают от ВИЧ. Тем не менее, если вовремя обнаружить болезнь, обратиться за помощью, принимать терапию и выполнять рекомендации врача, то такое заболевание не приводит к смертельному исходу.

Это доказывают люди, которые рассказали о своей истории жизни с ВИЧ в документальном фильме российского блогера - Юрия Дудя.

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Автор: Кристина Кащавцева