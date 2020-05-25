Вознесение Господне 2020: дата праздника, что можно и запрещено делать

Праздник Вознесения Господня всегда приходится на 40-й день после Светлого Воскресения Христова.

Вознесение Господне – один из двенадцати главных православных праздников. Он имеет большое значение для христиан, ведь установлен в память о выдающемся евангельском событии – вознесении Иисуса на небо.

Какого числа Вознесение в 2020 году

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Вознесение – переходной праздник, то есть он не имеет постоянной даты празднования. Когда именно его отмечать, зависит от Пасхи. При этом Вознесение Господне всегда приходится на четверг, на 40-й день после празднования Светлого Воскресения Христова.

Поскольку в 2020 году Пасху праздновали 19 апреля, проведя несложные подсчеты, можно установить, что Вознесение Господне в этом году у православных христиан приходится на четверг, 28 мая.

Что представляет собой праздник Вознесения

Так, согласно евангельскому рассказу, на 40-й день после своего воскресения Христос вознесся на небо, открыв вход в Царство Небесное и подарив людям надежду на спасение их грешных душ, прощение и вечную жизнь.

Произошло это так: в день Вознесения Господь собрал апостолов в Вифании, на горе Елеон. Иисус Христос благословил их, после чего вознесся на небо.

Праздник Вознесения установлен в честь этого важного события, а также на память об обещании о втором пришествии Христа.

Вознесение Господне: традиции

Во всех православных храмах в этот день проводятся торжественные службы, поэтому верующие стараются посетить церковь и уделить время молитве.

После службы люди возвращаются домой и собираются за праздничным столом. Кроме традиционных угощений, хозяйки пекут прямоугольный пирог с луком и украшают его перекладинами, которые символизируют лесенку – путь Христа на Небеса.

Что нельзя делать в день Вознесения

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В этот праздник верующим следует воздержаться от скандалов. Нельзя также ругаться, провоцировать и вступать в конфликты, грубить.

На праздник Вознесения лучше отказаться от тяжелой физической работы также. Верующим не стоит трудиться в огороде или заниматься ремонтом.

Кроме того, нельзя громко кричать, разбрасывать на улице мусор и плевать на землю. В народе верили, что можно случайно попасть в Христа, который проводит свой последний день с людьми.

Не рекомендуется в этот день венчаться или устраивать церемонию бракосочетания. Если есть возможность, то лучше перенести это радостное событие на другой день.

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