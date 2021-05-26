Праздник установлен в память о событиях, произошедших через сорок дней после воскресения Иисуса Христа.

Праздник Вознесения Господне посвящен одному из главных событий новозаветной истории – вознесению Иисуса Христа на небо после воскресения.

Вознесение 2021 - дата

Читайте такжеВыходные на Троицу 2021: сколько дней отдыха будет в УкраинеПраздник Вознесения Господня ежегодно приходится на разные дни, ведь привязан к дате Пасхи. Он отмечается на сороковой день после Светлого Христова Воскресения, поэтому всегда отмечается в четверг.

Поскольку в 2021 году христиане восточного обряда праздновали Пасху 2 мая, поэтому праздник Вознесения будет 10 июня.

Что означает праздник Вознесения

В день праздника Вознесения вспоминаются события, произошедшие через сорок дней после того, как Иисус Христос был распят на кресте и воскрес.

Так, после своего воскресения Спаситель неоднократно появлялся ученикам, укрепляя их веру и готовя к сошествию на них Святого Духа, то есть – к Пятидесятнице, которая в этом году приходится на 20 июня.

В день Вознесения Иисус Христос собрал апостолов в Вифании, на горе Елеон. Он благословил своих учеников, после чего вознесся на небо. Вскоре апостолам явились два ангела и возвестили, что Христос вновь вернется на землю видимым образом, чтобы судить живых и мертвых.

Как празднуют Вознесение Господне

В праздник Вознесения Господня во всех храмах проводятся торжественные службы, поэтому прихожане идут в церковь, чтобы помолиться.

Читайте такжеДень родителей 2021: какого числа отмечается, история и значениеПо случаю большого праздника паломники стараются посетить гору Элеон, чтобы поклониться камню, откуда вознесся Иисус Христос.

В этот праздничный четверг в целом разрешается заниматься привычными делами и употреблять любую пищу, ведь Петров пост наступит через несколько дней после этого. Одной из традиций является приготовление выпечки в форме лесенки, символизирующей путь на небо.

В Вознесение также принято помогать всем нуждающимся.

Приметы и поверья на Вознесение

Дождь и гроза на Вознесение – к плохому урожаю и недугам.

Идет дождь также означает, что на Илью (2 августа) будет гроза.

Сухая погода на Вознесение предвещает еще шесть недель без дождя, мокрая – дождь будет идти еще шесть недель.

Хорошая погода в этот день – уродят овощи, фрукты и злаки.

Если утром выступила роса, по ней следует пройтись босиком, чтобы избавиться от болезней.

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Автор: Алина Вишневская