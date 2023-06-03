В Троицкую родительскую субботу можно помолиться за упокой душ всех родных и близких, в том числе и украинских защитников.

3 июня 2023 года в православии наступает Троицкая родительская суббота. Так называют субботу накануне Троицы, что в этом году отмечается 4 июня. Это один из восьми поминальных дней в году, когда верующие молятся за упокой близких и посещают их могилы. Молитвы помогают нам справиться с болью от утраты и открывают для душ близких путь в Царствие Небесное.

В 2023 году Троицкая родительская суббота в Украине проходит в условиях полномасштабной войны с РФ. К сожалению, многие защитники Украины в этом году вернулись домой на щитах, а их близкие переживают тяжелую утрату. УНИАН собрал поминальные молитвы на Троицкую родительскую субботу за родных и за украинских воинов.

Молитва на Троицкую родительскую субботу за умерших близких

Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих: родителей моих, сродников, благодетелей (имена) и всех православных христиан, и прости им все согрешения намеренные и непреднамеренные, и даруй им Царствие Небесное.

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Отец Небесный, Сын и Дух Святой – все это Бог наш. Ты заступник наш и спаситель. Спаси же души моих покойных родственников (имена) и помоги им покой обрести. Пускай лежат они там спокойно, и не тревожит их ничего. Аминь.

Молитва на Троицкую родительскую субботу за покойных родителей

Господи, услышь наши мольбы о родителях, что покинули эту землю и отправились в Царствие Твое, где жизнь вечная. Лишь Ты способен утешить души наши скорбящие. Прошу, отпусти все грехи ушедшего (имя) и подари ему (ей) жизнь в радости и счастье на Небесах. Плачу я и молюсь за душу отца моего (матери моей) раба Божьего (имя) с верою и надеждою на утешение. Не оставь меня одного в печали скорбящей, помоги пережить утрату. Отпусти ему (ей) все грехи, позволь душе упокоиться и обрести жизнь вечную. Помолюсь же я за него (её) и восславлю имя Твое, Господи наш! Ибо ты Отец наш, и лишь ты знаешь, когда пробьет последний час наш на земле, чтобы забрать после души наши в Царствие Небесное. Да обретем мы вечность рядом с тобой. Во веки веков. Аминь.

Молитва за усопшего воина на Троицкую родительскую субботу

Непобедимый, необъятный и могучий в борьбе Господи Боже наш! Молим Тебя, помяни во Царствии Твоем украинских воинов, в боях убитых, и прими их в Свое небесное царство как израненных мучеников, своей кровью омытых, как тех, кто пострадал за Святую Церковь Твою и за свою Родину. Молим Тебя, прими воинов, отошедших к Тебе, потому что они отдали жизнь в бою за независимость земли украинской, потому что защищали от врагов православную веру, в тяжелые годы защищали украинскую Родину от чуждых орд. Прими с миром души рабов Твоих, что воевали за мирную жизнь нашу, за благополучие и покой наш, и даруй им вечный покой, ибо они спасали города и села и собой защищали Родину. Помилуй Твоим милосердием защитников соборной украинской земли, прости им все грехи, в этой жизни нанесенные словом или делом, сознательно или бессознательно. Даруй им вечную жизнь торжестве и славе победителей вместе со всеми, кто воевал под знаменем Креста Твоего против дьявола. Аминь.

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