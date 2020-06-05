Спортивные костюмы и треники: журналисты узнали, как изменились модные тренды за время карантина (видео)

Люди даже на работу ходят в спортивных костюмах, но они теперь трикотажные и почти классического кроя.

Выйти из карантина хочется, а вот снять привычные домашние вещи - нет. Мода после карантина существенно изменилась. Люди даже на работу ходят в спортивных костюмах, но они теперь трикотажные и почти классического кроя.

Журналисты узнали почему работодатели не против таких изменений, и как удобные вещи сделать нарядными.

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В моду входят спортивные штаны, кофты и спортивные платья.

"После первой волны ослабления карантина и до сегодняшнего дня в топ продаж входит базовая одежда, футболки. Многие бренды перешли на кэжуал-стиль: это приятные ткани, удобные футболки, спортивные костюмы", - рассказывают маркетологи.

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