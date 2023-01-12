Посевание на Старый Новый год - давний обряд, который проводили наши предки. Некоторые из нас посевают и сейчас. Мы расскажем, когда, кому и с чем нужно идти посевать, чтоб быть добру.
- Зачем посевают на Старый Новый год
- Когда посевают на Старый Новый год
- Кто должен посевать и почему
- Чем нельзя посевать на Старый Новый год
- Как посевать на Старый Новый год
- Посевалки на Старый Новый год
Ранее мы рассказывали, как празднуют Старый Новый год 2023 в Украине.
Зачем посевают на Старый Новый год
Посевание на Старый Новый год - это давний обряд, который проводили наши предки, чтобы быть с хорошим урожаем в году. Во время этого обряда символически дом засевают благополучием и достатком. Также верили, что зерно защищает от порчи.
Когда посевают на Старый Новый год
Посевают утром 14 января. Можно идти посевать еще до рассвета - первым гостям обычно перепадает больше подарков. Но это не правило - можно посевать до обеда.
Кто должен посевать и почему
Разрешено посевать только мальчикам и мужчинам - именно они должны первыми переступить порог дома. У этой "мужской" традиции есть древние корни - ведь зерно символизирует не только достаток, но и плодородие. Считается, если первой гостьей будет женщина в этот день, то это может принести несчастье хозяевам.
Чем нельзя посевать на Старый Новый год
Посевать на Старый новый год нужно зерном. Раньше брали в пшеницу или рожь, а сейчас посевают также ячменем и гречкой. Важно, что зерно для посевания должно быть цельным. Нельзя посевать горохом, пшеном и просом - считается, что это принесет слезы в дом. Также говорят, что посевать нельзя голыми руками - только в теплых рукавицах.
Как посевать на Старый Новый год
Обряд посевания простой и у него немного правил.
- Прежде, чем посевать, у хозяев дома нужно спросить разрешения.
- Идти посевать нужно с двумя мешками: один - с зерном, второй - для угощений и подарков (это любимое правило посевальщиков).
- Засевают не только порог дома, но и комнаты.
- За посевалки не желательно давать деньги - есть примета, что тогда сам весь год на бобах просидишь (без денег).
- Зерно, которым посевают дом, считается его оберегом и убирать его нельзя до самого заката солнца.
Считается, что чем больше посевальщиков придет в дом, тем лучше. И прогонять их нельзя - иначе отпугнете удачу.
Посевалки на Старый Новый год
Сеем, веем, посеваем,
С Новым годом поздравляем!
Хоть и Старый Новый год -
Все равно добро несет!
Мы желаем по старинке
Плодовитости - скотинке,
Теплой будки - собачонке,
Блюдца молока - котенку,
Горсть пшеницы - петушку,
Девку красную - дружку,
Деток малых - папе с мамой,
Бабушке - внучаток малых!
Сеем, веем, посеваем,
С Новым годом поздравляем!
Открывайте сундучок -
Доставайте пятачок!
***
Сею, вею, посеваю,
С Новым Годом поздравляю!
Рожь, пшеница пусть уродится,
Счастье в доме пусть поселится!
***
Сею, сею, посеваю, счастья, радости желаю.
Хозяин идет, пожиток несет!
Первый пожиток - мерочка жита,
Мерочкой жита коза будет сыта.
Другой пожиток - мерочка гречки,
Мерочка гречки - нам на варенички.
Третий пожиток - решето овса,
Решето овса, сверху колбаса.
Будьте здоровы! Веселых свят!
С праздником, хозяева!