Зачем посевают на Старый Новый год и как правильно это делать на счастье - читайте в материале УНИАН.

Посевание на Старый Новый год - давний обряд, который проводили наши предки. Некоторые из нас посевают и сейчас. Мы расскажем, когда, кому и с чем нужно идти посевать, чтоб быть добру.

Ранее мы рассказывали, как празднуют Старый Новый год 2023 в Украине.

Зачем посевают на Старый Новый год

Посевание на Старый Новый год - это давний обряд, который проводили наши предки, чтобы быть с хорошим урожаем в году. Во время этого обряда символически дом засевают благополучием и достатком. Также верили, что зерно защищает от порчи.

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Когда посевают на Старый Новый год

Посевают утром 14 января. Можно идти посевать еще до рассвета - первым гостям обычно перепадает больше подарков. Но это не правило - можно посевать до обеда.

Кто должен посевать и почему

Разрешено посевать только мальчикам и мужчинам - именно они должны первыми переступить порог дома. У этой "мужской" традиции есть древние корни - ведь зерно символизирует не только достаток, но и плодородие. Считается, если первой гостьей будет женщина в этот день, то это может принести несчастье хозяевам.

Чем нельзя посевать на Старый Новый год

Посевать на Старый новый год нужно зерном. Раньше брали в пшеницу или рожь, а сейчас посевают также ячменем и гречкой. Важно, что зерно для посевания должно быть цельным. Нельзя посевать горохом, пшеном и просом - считается, что это принесет слезы в дом. Также говорят, что посевать нельзя голыми руками - только в теплых рукавицах.

Как посевать на Старый Новый год

Обряд посевания простой и у него немного правил.

Прежде, чем посевать, у хозяев дома нужно спросить разрешения.

Идти посевать нужно с двумя мешками: один - с зерном, второй - для угощений и подарков (это любимое правило посевальщиков).

Засевают не только порог дома, но и комнаты.

За посевалки не желательно давать деньги - есть примета, что тогда сам весь год на бобах просидишь (без денег).

Зерно, которым посевают дом, считается его оберегом и убирать его нельзя до самого заката солнца.

Считается, что чем больше посевальщиков придет в дом, тем лучше. И прогонять их нельзя - иначе отпугнете удачу.

Посевалки на Старый Новый год

Сеем, веем, посеваем,

С Новым годом поздравляем!

Хоть и Старый Новый год -

Все равно добро несет!

Мы желаем по старинке

Плодовитости - скотинке,

Теплой будки - собачонке,

Блюдца молока - котенку,

Горсть пшеницы - петушку,

Девку красную - дружку,

Деток малых - папе с мамой,

Бабушке - внучаток малых!

Сеем, веем, посеваем,

С Новым годом поздравляем!

Открывайте сундучок -

Доставайте пятачок!

***

Сею, вею, посеваю,

С Новым Годом поздравляю!

Рожь, пшеница пусть уродится,

Счастье в доме пусть поселится!

***

Сею, сею, посеваю, счастья, радости желаю.

Хозяин идет, пожиток несет!

Первый пожиток - мерочка жита,

Мерочкой жита коза будет сыта.

Другой пожиток - мерочка гречки,

Мерочка гречки - нам на варенички.

Третий пожиток - решето овса,

Решето овса, сверху колбаса.

Будьте здоровы! Веселых свят!

С праздником, хозяева!

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