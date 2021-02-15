Ежегодно 15 февраля христианский мир отмечает великий праздник –Сретение Господне. В православии он относится к числу 12-ти важнейших после Пасхи праздников.
Читайте такжеСретение Господне: что означает праздник, традиции и приметы дняСегодня христиане вспоминают значительное событие, описанное в Евангелии от Луки. Речь идет о встрече, ведь именно такое значение имеет слово "сретение" в переводе с церковнославянского. Произошло это событие на 40-й день после рождения Иисуса Христа. Тогда праведный Симеон после 300-летнего ожидания наконец-то увидел Богомладенца и убедился в правильности пророчества. А в лице старца Симеона состоялась встреча всего человечества с Богом.
В народе также верят, что в этот день зима встречается с весной. УНИАН собрал лучшие поздравления в стихах и прозе, а также в открытках и картинках.
Поздравления со Сретением Господним в стихах и прозе
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Сегодня праздник — Сретение Господне.
День лучезарный, вдохновляющий и ясный,
Желаю от души — тепла, добра, здоровья,
Пусть сердце будет легким, жизнь — прекрасной.
Пусть жизнь Господь всегда оберегает,
А трудностей, печалей пусть в ней не бывает.
***
В праздник Сретения Господня
Я спешу поздравить вас
И желаю, чтобы ангел
Охранял вас каждый час.
Пусть молитва прям от сердца
Вознесется в небеса,
Пусть любовь откроет дверцу
Благодати, чудесам.
***
Сегодня встреча у красоток,
Весна пришла к зиме на чай,
И поделились новостями,
Прогнали грусть долой, печаль.
Все обсудили и решили,
Что в мире нужно все же жить,
На этом тихо попрощались,
В свои дома пора спешить!
Желаю в этот день удачи,
Весеннего тебе тепла,
Желаю счастья и везенья,
И жить в гармонии всегда!
***
Поздравляю с праздником Сретения Господнего и хочу пожелать душевной теплоты, постоянной гармонии, отрады на сердце, благополучия в жизни и большого, светлого счастья. Пусть Господь помогает в трудную минуту, пусть удача ни на шаг не отступает от тебя.
***
В этот праздник хочется пожелать только самого светлого. Пусть сердце верит в чудеса, которые всегда сбываются. Здоровье, мир и любовь никогда не покидают ваш дом. А удача будет верным помощником в любом деле.
***
Нынче Сретенье Господне,
Встреча с Господом сегодня
Пусть подарит веры свет,
Чтоб избавить вас от бед.
Вы надежду берегите,
Счастье верное храните,
Верьте в Бога и людей
До последних мира дней!
***
Сретение Господне наступило,
И всё во благо превратило,
И пусть всё дальше расцветает,
Над головой добром порхает!
В душе пускай царит покой,
А ты на месте никогда не стой,
Иди своей дорогой и путём,
И пусть тебе всё будет нипочём!
***
Пусть Сретение Господне принесет
Гармонию, в душе мир и покой!
Пусть Бог тебе здоровьечко пошлет,
Удача пусть шагает за тобой!
Желаю я в любви тебе купаться
Легко мечты благие воплощать,
Счастливым человеком оставаться
И жизнь свою добром лишь наполнять!
***
В праздник Сретения Господнего от души желаю добра и настоящих чудес в жизни, достатка и отрады, здоровья и терпения, невероятных красот и радости. Желаю с распахнутым сердцем встречать новый день и проживать его с верой, любовью, миром и счастьем!
***
Сретение Господне — важный православный праздник, праздник встречи Ветхого и Нового Заветов. Я от всей души поздравляю тебя с этим светлым днем и искренне желаю, чтобы милость Божия всегда простиралась над тобой и всеми близкими тебе людьми.
Со Сретением Господним - картинки и открытки
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