В народе верят, что на Сретение зима встречается с весной.

Ежегодно 15 февраля христианский мир отмечает великий праздник –Сретение Господне. В православии он относится к числу 12-ти важнейших после Пасхи праздников.

Читайте такжеСретение Господне: что означает праздник, традиции и приметы дняСегодня христиане вспоминают значительное событие, описанное в Евангелии от Луки. Речь идет о встрече, ведь именно такое значение имеет слово "сретение" в переводе с церковнославянского. Произошло это событие на 40-й день после рождения Иисуса Христа. Тогда праведный Симеон после 300-летнего ожидания наконец-то увидел Богомладенца и убедился в правильности пророчества. А в лице старца Симеона состоялась встреча всего человечества с Богом.

В народе также верят, что в этот день зима встречается с весной. УНИАН собрал лучшие поздравления в стихах и прозе, а также в открытках и картинках.

Поздравления со Сретением Господним в стихах и прозе

***

Сегодня праздник — Сретение Господне.

День лучезарный, вдохновляющий и ясный,

Желаю от души — тепла, добра, здоровья,

Пусть сердце будет легким, жизнь — прекрасной.

Пусть жизнь Господь всегда оберегает,

А трудностей, печалей пусть в ней не бывает.

***

В праздник Сретения Господня

Я спешу поздравить вас

И желаю, чтобы ангел

Охранял вас каждый час.

Пусть молитва прям от сердца

Вознесется в небеса,

Пусть любовь откроет дверцу

Благодати, чудесам.

***

Сегодня встреча у красоток,

Весна пришла к зиме на чай,

И поделились новостями,

Прогнали грусть долой, печаль.

Все обсудили и решили,

Что в мире нужно все же жить,

На этом тихо попрощались,

В свои дома пора спешить!

Желаю в этот день удачи,

Весеннего тебе тепла,

Желаю счастья и везенья,

И жить в гармонии всегда!

***

Поздравляю с праздником Сретения Господнего и хочу пожелать душевной теплоты, постоянной гармонии, отрады на сердце, благополучия в жизни и большого, светлого счастья. Пусть Господь помогает в трудную минуту, пусть удача ни на шаг не отступает от тебя.

***

В этот праздник хочется пожелать только самого светлого. Пусть сердце верит в чудеса, которые всегда сбываются. Здоровье, мир и любовь никогда не покидают ваш дом. А удача будет верным помощником в любом деле.

***

Нынче Сретенье Господне,

Встреча с Господом сегодня

Пусть подарит веры свет,

Чтоб избавить вас от бед.

Вы надежду берегите,

Счастье верное храните,

Верьте в Бога и людей

До последних мира дней!

***

Сретение Господне наступило,

И всё во благо превратило,

И пусть всё дальше расцветает,

Над головой добром порхает!

В душе пускай царит покой,

А ты на месте никогда не стой,

Иди своей дорогой и путём,

И пусть тебе всё будет нипочём!

***

Пусть Сретение Господне принесет

Гармонию, в душе мир и покой!

Пусть Бог тебе здоровьечко пошлет,

Удача пусть шагает за тобой!

Желаю я в любви тебе купаться

Легко мечты благие воплощать,

Счастливым человеком оставаться

И жизнь свою добром лишь наполнять!

***

В праздник Сретения Господнего от души желаю добра и настоящих чудес в жизни, достатка и отрады, здоровья и терпения, невероятных красот и радости. Желаю с распахнутым сердцем встречать новый день и проживать его с верой, любовью, миром и счастьем!

***

Сретение Господне — важный православный праздник, праздник встречи Ветхого и Нового Заветов. Я от всей души поздравляю тебя с этим светлым днем и искренне желаю, чтобы милость Божия всегда простиралась над тобой и всеми близкими тебе людьми.

Со Сретением Господним - картинки и открытки

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Автор: УНИАН