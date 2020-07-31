Выходные на День Независимости Украины: сколько будем отдыхать

24 августа - День Независимости Украины.

Менее чем через месяц Украина отпразднует 29-ю годовщину своей независимости. Помимо праздничных мероприятий, которые в этом году впервые пройдут в условиях карантина, украинцев также ожидает длинный уик-энд. Когда и сколько будем отдыхать - читайте ниже.

День Независимости Украины - дата праздника

Свой главный национальный день украинцы празднуют ежегодно 24 августа. В этот день в 1991 году был провозглашен Акт независимости Украины. Именно 24 августа 1991 года принято считать датой создания современного независимого государства Украина.

Выходные на День Независимости

В нынешнем году 24 августа - это понедельник. Соответственно, к традиционным выходным субботе и воскресенью (22-23 августа) добавится третий - понедельник. Таким образом, в конце августа украинцев ожидает уже традиционный затяжной уик-энд - выходные дни 22, 23 и 24 августа.

Примечательно, что Дню Независимости предшествует еще один важный государственный праздник - День флага. Его отмечают ежегодно 23 августа.

Видео: День Независимости Украины - празднование в 2019 году

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