Сегодня отмечают свой праздник все любители велосипедов.

Велосипед - это очень тихий, надежный, полезный для здоровья и экологичный вид транспорта. Во многих странах мира есть развитая инфраструктура для велосипедистов, а велосипед считается полноценным видом транспорта наравне с автомобилем. В честь этого полезного изобретения установлен праздник 3 июня. Этот день также отмечают все велосипедисты – как профессионалы, так и любители.

История Всемирного дня велосипеда

Велосипед как вид транспорта появился почти 200 лет назад. В 1818 году немецкий профессор барон Карл фон Дрез запатентовал первый двухколесный самокат. Позднее многие производители начали выпускать свои версии этого транспорта. В 1830-ых годах кузнец Киркпатрик Макмиллан впервые спроектировал велосипед с седлом и педалями, похожий на современный.

Читайте такжеДень медицинского работника 2021: дата праздника в Украине и главные традицииВ 1990-ых годах велосипед стал популярным видом транспорта в Европе. Но до недавнего времени своего праздника изобретения не имело. Лишь в 2018 году Генеральная Ассамблея ООН учредила новый праздник Всемирный день велосипеда, а датой выбрала 3 июня.

Традиции Дня велосипедистов

Лучший способ отметить этот праздник - отправить в поездку или велопробег, приехать на работу на велосипеде, или арендовать этот транспорт для прогулки. Ездить на велосипеде не только приятно, но и полезно, ведь это укрепляет сердечно-сосудистую систему, снимает стресс и помогает сбросить лишний вес. Сегодняшний праздник - хороший повод научиться кататься на велосипеде, если вы ещё не умеете.

К этой дате приурочивают различные велопробеги и соревнования, открывают новые маршруты, организовывают благотворительные поездки. Также в День велосипеда поднимаются вопросы защиты окружающей среды, поскольку этот транспорт считается очень экологичным.

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Автор: Екатерина Пулатова