Именно в этот день более 70 лет назад Совет Безопасности ООН учредил первую миссию по поддержанию мира.

Каждый год 29 мая отмечается Международный день миротворцев Организации Объединенных Наций.

День миротворцев ООН: история

Международный день миротворцев ООН был провозглашен решением Генеральной ассамблеи этой организации от 11 декабря 2002 года. Именно в этот день в 1948 году Совет Безопасности ООН учредил первую миссию по поддержанию мира.

В Украине этот день был введен указом президента "О Международном дне миротворцев" от 30 апреля 2003 года. Следует также заметить, что, кроме сегодняшнего праздника, Украина 15 июля также отмечает "День украинских миротворцев".

Что означает День миротворцев ООН

Читайте такжеВыходные в июне 2021: как будут отдыхать украинцы в первый месяц летаМеждународный день миротворцев был учрежден, чтобы отдать должное самопожертвованию и преданности военных в голубых шлемах, которые несут службу по всему миру. Он знаменует собой то, что сделано ООН в разных странах для облегчения страданий и примирения враждующих сторон.

Нынешние миротворческие операции ООН приобретают все более сложный и многоплановый характер, их миссия заключается в урегулировании конфликтов в разных странах. Часто они участвуют в задачах по восстановлению стран, в том числе после конфликтов, длившихся десятилетиями.

Украина в миротворческих миссиях ООН

Украинские миротворцы входят в международные миссии с 1992 года. Первую задачу под эгидой ООН по восстановлению мира наши военные выполняли на территории бывшей Югославии. Тогда, в 1992 году, украинский батальон сформировали всего за три недели.

Общее количество украинских военнослужащих, принимавших участие в миротворческих операциях, составляет более 45 тысяч. За весь этот период в миссиях погибли 55 украинских военнослужащих.

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Автор: Алина Вишневская