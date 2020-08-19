С Яблочным спасом: лучшие поздравления в стихах, прозе и картинках
Второй спас, или Яблочный, он же Великий, отмечается из года в год 19 августа. То есть дата этого праздника неизменна.
Почему спас называют Яблочным
Свое название этот спас получил из-за того, что к этому времени как раз поспевали в садах яблоки и другие фрукты, начинался активный сбор урожая. Считалось, что до Второго спаса нельзя есть яблоки.
У этого праздника есть ещё одно название — Преображение Господне. В этот день, по библейскому преданию, Иисус явил апостолам свою божественную силу. Он повел их на гору Фавор и там преобразился: его лицо засияло, а одежда стала белой.
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Яблочный спас: традиции праздника
По традиции, в этот день в храме освящают яблоки и другие фрукты нового урожая. Кроме того, в день Второго спаса принято поминать усопших, сходив на кладбище.
Помните, что на Яблочный спас в церкви святят яблоки и другие фрукты, выпечку с яблоками, хлеб, хрен, соль, цветы и мак, колосья пшеницы. Нельзя в корзину класть мясо и алкоголь.
Яблочный спас: лучшие поздравления в стихах, картинках и открытках
***
Светлый праздник наступил,
Спасом яблочным зовется,
Пусть Господь дарует сил
И надежд тем, кто сдается.
Пусть ваш дом согреет свет,
Благодать с небес сольется,
И на много-много лет
Жизнь счастливой остается.
***
Зустрічаймо дружно Спас
Яблуками й медом,
Вже приходить він до нас
Промінцями з неба.
Прохолодно вже в садах,
Хоч припікає й досі,
Зустрічаймо дружно Спас -
На порозі осінь.
***
Яблочки поспели наливные,
Уложились в корзиночку рукой,
Светлый праздник в православном мире,
Я хочу поздравить с ним с душой.
Пожелать всем крепкого здоровья,
В благодатный августовский Спас,
В дату Вознесения Господня,
Пусть всё будет радостным у вас,
И минуют разные невзгоды,
Божья милость – главное для всех,
С верой в сердце длиннее будут годы,
С верой в сердце нам простится грех!
***
Поспели яблоки в саду,
И кружат пчелы вокруг нас.
Сегодня не поздравить не могу!
Сегодня Яблочный спас!
***
С августом вас поздравляем, со Спасом,
Пусть столы будут у вас всегда богаты,
Будет судьба на подарки щедра,
Беды и горя не встречать никогда.
С Яблочным спасом: поздравления в прозе и картинках
***
Поздравляю с Яблочным спасом и желаю светлого и праведного пути. Пусть жизнь будет сладкой и сочной, как спелое яблочко, пусть будет лад в семье, пусть Бог отведет все недуги и болезни.
***
Поздравляю с Яблочным спасом и всем сердцем желаю медового вкуса счастья в жизни, сочных и вкусных яблок в корзине, освобождения души от всего грустного и недоброго. Пусть этот день наполнит тебя силами и здоровьем, пусть Господь пошлет тебе всех благ и чистых надежд.
***
Примите искренние поздравления со Спасом Яблочным, с Вознесением Божьим и с урожаем спелым! Этот день богат на чудеса, пусть все доброе, что загадается, – скорее исполнится!
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