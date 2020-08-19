С Яблочным спасом: лучшие поздравления в стихах, прозе и картинках

Яблочный спас отмечается 19 августа. Не забудьте поздравить своих родных, друзей и знакомых с этим праздником.

Второй спас, или Яблочный, он же Великий, отмечается из года в год 19 августа. То есть дата этого праздника неизменна.

Почему спас называют Яблочным

Свое название этот спас получил из-за того, что к этому времени как раз поспевали в садах яблоки и другие фрукты, начинался активный сбор урожая. Считалось, что до Второго спаса нельзя есть яблоки.

У этого праздника есть ещё одно название — Преображение Господне. В этот день, по библейскому преданию, Иисус явил апостолам свою божественную силу. Он повел их на гору Фавор и там преобразился: его лицо засияло, а одежда стала белой.

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Яблочный спас: традиции праздника

По традиции, в этот день в храме освящают яблоки и другие фрукты нового урожая. Кроме того, в день Второго спаса принято поминать усопших, сходив на кладбище.

Помните, что на Яблочный спас в церкви святят яблоки и другие фрукты, выпечку с яблоками, хлеб, хрен, соль, цветы и мак, колосья пшеницы. Нельзя в корзину класть мясо и алкоголь.

Яблочный спас: лучшие поздравления в стихах, картинках и открытках

***

Светлый праздник наступил,

Спасом яблочным зовется,

Пусть Господь дарует сил

И надежд тем, кто сдается.

Пусть ваш дом согреет свет,

Благодать с небес сольется,

И на много-много лет

Жизнь счастливой остается.

***

Зустрічаймо дружно Спас

Яблуками й медом,

Вже приходить він до нас

Промінцями з неба.

Прохолодно вже в садах,

Хоч припікає й досі,

Зустрічаймо дружно Спас -

На порозі осінь.

***

Яблочки поспели наливные,

Уложились в корзиночку рукой,

Светлый праздник в православном мире,

Я хочу поздравить с ним с душой.

Пожелать всем крепкого здоровья,

В благодатный августовский Спас,

В дату Вознесения Господня,

Пусть всё будет радостным у вас,

И минуют разные невзгоды,

Божья милость – главное для всех,

С верой в сердце длиннее будут годы,

С верой в сердце нам простится грех!

***

Поспели яблоки в саду,

И кружат пчелы вокруг нас.

Сегодня не поздравить не могу!

Сегодня Яблочный спас!

***

С августом вас поздравляем, со Спасом,

Пусть столы будут у вас всегда богаты,

Будет судьба на подарки щедра,

Беды и горя не встречать никогда.

С Яблочным спасом: поздравления в прозе и картинках

***

Поздравляю с Яблочным спасом и желаю светлого и праведного пути. Пусть жизнь будет сладкой и сочной, как спелое яблочко, пусть будет лад в семье, пусть Бог отведет все недуги и болезни.

***

Поздравляю с Яблочным спасом и всем сердцем желаю медового вкуса счастья в жизни, сочных и вкусных яблок в корзине, освобождения души от всего грустного и недоброго. Пусть этот день наполнит тебя силами и здоровьем, пусть Господь пошлет тебе всех благ и чистых надежд.

***

Примите искренние поздравления со Спасом Яблочным, с Вознесением Божьим и с урожаем спелым! Этот день богат на чудеса, пусть все доброе, что загадается, – скорее исполнится!

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Автор: Ольга Робейко