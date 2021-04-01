В этот веселый день можно подшутить над друзьями и родными.

Сегодня во всем мире празднуют международный праздник День смеха или День дурака, который отмечается ежегодно 1 апреля. В этот неофициальный праздник принято разыгрывать людей, рассказывать шутки и веселиться. Однако розыгрыши не должны быть злыми и жестокими. Многие СМИ в этот день публикуют шуточные выдуманные новости.

По одной из версий, праздник произошел из языческих верований древних римлян, когда они поклонялись божеству смеха. По второй теории, праздник имеет французские корни. В 1564 году французский король перенес дату празднования Нового года с 1 апреля на 1 января. Однако некоторые люди по привычке продолжили отмечать праздник весной. Их повсеместно высмеивали и называли дураками.

Поздравления с 1 апреля в стихах и картинках

Пожелания в День смеха:

Счастья, радости, успеха.

Пусть сбываются мечты.

Здоровья, мира, теплоты!

Пусть улыбки будут чаще,

А дорога жизни — слаще.

Пусть тоска уходит прочь,

Веселье будет день и ночь!

Поздравления сегодня просты:

Отставь в сторону вазы, цветы,

Звонким смехом и шутками всех

Днем апрельским поздравить не грех.

Раз начальник не хочет шутить,

А работу продлил до пяти,

Вы кричите погромче: «Ура!

О, как счастлив от этого я!»

Как и вы, он смеяться начнет.

Работенку, глядишь, и свернет.

Улыбайтесь! И вам повезет.

Что пожелать тебе в день смеха?

Веселья, радости, успеха,

Удачи полное лукошко,

Погоды ясной за окошком,

Дней беззаботных и счастливых,

Друзей хороших, не фальшивых,

Еще — почаще улыбаться

И жизнью этой наслаждаться!

Желаю, чтоб в День смеха вы забыли

Про трудности, заботы и дела.

Чтобы друзья по-доброму шутили,

Чтоб день был полон света и добра.

Чтоб смех в сей день встречали вы повсюду,

Веселье, радость, шутки, болтовню.

Ведь подшутить вот так, чтоб не обидеть,

Возможно только раз один в году!

Скорей в День смеха улыбнись

Лишь для того, чтоб жить счастливо,

Ведь смех нам продлевает жизнь!

Нам нужно больше позитива!

Давай смеяться, улыбаться,

Дарить добро, тепло и свет,

Чтоб этой жизнью наслаждаться

И без печалей жить сто лет!

Тебе День смеха принесет

Пусть много-много позитива!

Душа пусть радостно поет

И сердце бьется пусть счастливо!

Пусть шутки и веселый смех

Наполнят этот день чудесный!

Ты заражай весельем всех,

Шутить ведь вместе интересней!

С Днем смеха поздравляю

Вас в первый день апреля,

Пусть веселью настежь

Открыты будут двери.

Желаю, чтоб на шутки

Вы не обижались,

На приколы ваши

Друзья, чтоб попадались.

Суровое возмездие,

Чтоб вам не грозило,

Желаю, чтоб в День смеха

Весело всем было.

Все знают, что смех нашу жизнь продлевает,

Он даже недуги порой исцеляет,

Так смейтесь же чаще, смейтесь вы громче,

Пусть каждый сегодня от сердца хохочет!

Пусть яркая радость царит в настроенье,

И каждый миг повод несёт к восхищенью.

Смеяться врачи даже рекомендуют,

Причину для смеха ищите любую!

Юмор в жизни очень важен,

Без него нельзя никак,

Даже если пальцем крутят

У виска, сказав «дурак»!

Находить смешное нужно

В суете любого дня,

Помогать друзьям весельем

Или ободрить себя.

Смеха день вы отмечайте

И шутите от души,

И задора, позитива

Зажигайте вы искры!

Говорят, что смех делает нашу жизнь длиннее. Желаю всем смеяться, как можно чаще, по хорошему поводу и от всей души. Желаю, от смеха всегда молодеть, становиться здоровее и никогда в жизни не болеть. Желаю, чтобы каждый день был украшен шутками, добром, приятными событиями и встречами, которые непременно вызовут хотя бы улыбку на вашем лице. Смейтесь и заражайте своим смехом своих близких. С Днем смеха!

Поздравляю с Днём смеха и хочу пожелать, чтобы в жизни помимо серьёзной работы было место и весёлым увлечениям, чтобы добрый юмор был всегда при себе, чтобы тебе в любой ситуации удавалось поднять настроение дорогим твоему сердцу людям, чтобы каждый день дарил поводы для искреннего смеха и чудесного настроения.

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Поздравляю с Днём смеха и желаю всегда находить повод и причину для яркого, заразительного, искреннего смеха, который подарит и тебе, и окружающим радость, восторг и минуты счастья. Желаю каждый день встречать с хорошим настроением и отличным чувством юмора.

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Поздравляю с Днём смеха. Желаю на любую ситуацию жизни смотреть с позитивной стороны. Желаю любую проблему или трудность превращать в добрую шутку, ведь всё в нашей жизни преодолеваемо. И жизнь дана нам не для того, чтобы грустить. Поэтому желаю хороших друзей, желанных гостей и частых поводов для звонкого смеха!

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Автор: Екатерина Пулатова