Интересны и оригинальны первоапрельские выходки в отношении друзей, близких и знакомых.

Ежегодно 1 апреля во многих странах отмечается веселый и потешный праздник – День смеха, или День дурака (April Fools' Day).

Читайте такжеВыходные в апреле: сколько будем отдыхать в этом месяцеО точном происхождении праздника до сих пор идут споры. По одной из версий, традиция первоапрельских шуток и розыгрышей в Европе появилась в XVI веке.

Так, в 1564 году король Франции Карл IX издал указ, которым обязал перенести Новый год с 1 апреля на 1 января. Однако некоторые жители продолжали праздновать Новый год по старинке. Из-за этого их стали называть "первоапрельскими дураками", а также разыгрывать и высмеивать. Одной из самых популярных выходок было, в частности, незаметно прицепить к спине человека бумажную рыбину и дразнить ее Poisson d'Avril ("Апрельская рыба").

Уже привычным в этот день стали розыгрыши и шутки над родными, друзьями и просто знакомыми. Конечно, шутка должна быть уместной и без негативных последствий.

Прикольные SMS-шутки на 1 апреля

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Доехала нормально, целую. Твоя крыша.

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Я в полиции. Меня взяли и завели дело. Причина "слишком красива". У них все улики на руках! Я в смятении. Помоги!

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Прекрати вилять бедрами, а то меня укачало. Твой смартфон.

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Уважаемый абонент, вас отключили за разбазаривание государственных секретов по нашей сети.

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Проводится Всеукраинская акция борьбы с лохотронами. Отправьте SMS на номер 0000 со словом "Не лох". Чем больше вы отправите таких SMS – тем больше вы "Не лох". Стоимость 1 SMS - 3 гривни.

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Хелп! Они повсюду... Они роются в твоих карманах, оставляют тебе послания на спине, подбрасывают кнопки на стул, подговаривают твоего кота ... Будь осторожен. Вокруг одни шутники! С 1 апреля!

Веселые розыгрыши на 1 апреля

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С вечера переведите будильник на час раньше. И не забудьте также перевести часы в доме. Человек, которого разыгрывают, будет очень "благодарен" за встречу восхода первоапрельского солнца.

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Устройте синий экран смерти на компьютере или ноутбуке. Для этого установите на рабочем столе, предварительно очистив его, соответствующую картинку обоями. Такая картинка напугает неопытного пользователя.

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Налейте в бутылки вместо Кока-колы, например, соевый соус и предложите родным или друзьям. Важно заранее уточнить, нет ли у человека аллергии на сою.

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Покройте мыло прозрачным лаком - разыгрываемый человек будет удивленно тереть его под струей воды, не получая ни грамма пены.

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Перекиньте коробку, например, из-под хлопьев и найдите подходящую по размеру свеклу с хвостиком. Положите свеклу так, будто грызун залезает в коробку.

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Возьмите печенье с кремом. Уберите из него начинку и намажьте белой зубной пастой. Затем предложите печеньки людям, которых хотите разыграть.

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В коробку из-под собачьей или кошачьей еды насыпьте хлопья сухого завтрака. Достаньте коробку, вскройте и "уплетайте" лакомство под пристальным взглядом удивленных людей.

Розыгрыши на 1 апреля телефонным звонком

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Позвоните, как из ЖЭКа, и предупредите, что из-за аварии не будет воды, пусть запасается. Если человек отнесся к сообщению серьезно, перезвоните через час и предложите пускать кораблики.

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Позвоните другу и серьезно предупредите, что компания пересмотрела тарифные планы и переводит всех в течение часа на двойной (тройной) тариф.

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Звонок с неизвестного номера:

- Здравствуйте, а у вас нашего кота Васьки нет?

- Нет!

- Если увидите его, покормите, пожалуйста, котлеткой!

Минут через 10-15 звонит другой и говорит:

- Здравствуйте, я кот Васька, меня никто не искал?

***

Звоните якобы от следователя и говорите: "Сутки назад ваш телефон зафиксирован вблизи места преступления. Необходимо поговорить, за вами сейчас подъедут. Вы несете ответственность за отсутствие чувства юмора".

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Позвоните на любой телефонный номер и скажите:

- Добрый день, вас беспокоят из телевизионного магазина. Вам нужен телевизор?

- Нет.

- Тогда бригада выезжает!

- Куда? Для чего?

- Заберет телевизор!

***

Наберите друга с неизвестного номера телефона и скажите: "Здравствуйте, это уголок Дурова? Вам нужна говорящая лошадь? Только не бросайте трубку, знаете как трудно набирать копытом!".

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Автор: Алина Вишневская