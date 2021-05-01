2 мая в Украине отмечается один из главных религиозных праздников.

Совсем скоро православные христиане отметят важный религиозный праздник. 2 мая церковь будет чтить чудесное Воскрешение Иисуса Христа. На Пасху принято выпекать куличи, красить яйца, посещать церковную службу и приглашать домой родных. А заранее настроиться на праздничную атмосферу вам помогут картинки и поздравления с наступающей Пасхой.

Поздравления с наступающей Пасхой

Прими поздравления с Пасхой

И вновь наступившей весной!

Пусть яркой мозаикой красок

Порадует праздник святой!

Пусть пасхальные денечки

Будут ясными, погожими,

Хлебосольными, душевными,

На другие не похожими!

Христос воскрес! Со светлой Пасхой!

Пусть в доме будет доброта!

Пусть не встречаются ненастья,

Любовь в сердцах живет всегда!

Пусть солнце греет, обнимает,

Теплом и светом наполняет!

Пусть Бог хранит от бед всегда,

Пусть не приходит к вам беда!

Со Светлой Пасхой поздравляю.

Здоровья крепкого желаю.

Живите без нужды, без бед,

В любви и счастье много лет!

***

Пусть принесет добро и поздравления

День Светлого Христова Воскресения!

Пусть служба в храме исцелит, понравится

И чувство окрыленности появится!

В день Пасхи — счастья и достатка,

Прекрасных, мягких куличей,

В душе спокойствия, порядка

И много светлых, добрых дней.

***

Пришла весна — пора чудес.

Журчит родник: "Христос Воскрес!"

Светлее в мире нет словес,

Воистину Христос Воскрес!

Христос Воскрес! Со Светлой Пасхой!

Наполнится пусть всё вокруг добром и лаской.

Пусть счастье в каждый дом придет,

И чудо непременно у всех произойдет!

Пусть любовь в семье у вас живет,

А с ней здоровье, ласка и везение.

Пусть светлый праздник радость принесет,

Всегда хорошим будет настроение.

Пусть светлая Пасха

Приносит в ваш дом

Любовь и надежду,

Согласье во всём.

Пусть вера укроет

От бед и невзгод,

Пусть вечная радость

В семью к вам придет.

Пусть в жизни у вас

Будет больше чудес.

Счастливыми будьте.

Христос наш Воскрес!

Поздравляем Вас со Светлой Пасхой! Желаем мира, добра, любви, душевного спокойствия и благополучия! Пусть ваш очаг всегда греет любовь, близкие будут рядом, все ожидания непременно оправдаются, а заветные мечты и желания обязательно сбудутся!

Поздравляю с великим праздником Пасхи Христовой! Христос Воскресе! Желаю помощи Божией, крепости духа, сердечного тепла, пасхального ликования, улыбок добрых лиц, здоровья близким, тепла дому, трепетной радости, благодати, милости, душевного просветления. Пусть Воскресенье Христово принесет свет, счастье, мир. Храни Господь!

Великая Пасха — праздник всех православных. В столь праздничный день хочется пожелать добра здоровья, мира, процветания всем. Пусть каждый день ваш дом наполняется уютом, теплом, счастьем, благополучием. Дарите друг другу внимание и заботу, любовь и верность. С Праздником Светлой Пасхи!

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Автор: Екатерина Пулатова