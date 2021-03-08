Красивые и потешные поздравительные строки и яркие картинки по случаю начала Масленицы.

Масленица – давний веселый и забавный народный праздник. Посвящен он проводам зимы и встрече красавицы-весны.

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В этом году начало Масленичной недели пришлось на 8 марта. В этот день, как известно, отмечается другой прекрасный праздник – Международный женский день, который подарил нам выходной день. Поэтому сегодня можно в полной мере насладиться весенними праздниками и прекрасно провести время.

УНИАН сделал подборку лучших и самых ярких поздравительных открыток и картинок по случаю начала Масленицы, а также искренние и забавные пожелания в стихах и прозе.

Поздравления с Масленицей в стихах и прозе

***

Ах, Масленица, Масленица

В дома наши пришла

И много-много блинчиков

С собою принесла!

В сундук сложила также

И счастье, и добро.

Пришла, сказала важно:

"Всё будет хорошо"!

***

Золотая Масленица

Блином в тарелке дразнится,

Чтобы зиму проводить,

Кусочек надо откусить!

Сердце радостью наполнить,

Чтобы выкатилось солнце,

Прочь уходили холода

И проблемы навсегда!

***

Вкусной Масленицы сладкой,

Добра в ваш дом, любви, достатка,

Пусть он будет полной чашей,

Тепло в семье пусть будет вашей.

Застолья шумного желаю,

Чтоб зиму провести гуляньем,

Весну блинами щедро встретить,

Праздник весело отметить!

***

Поздравляю с Масленицей! Желаю, чтобы ни один блин в жизни не был комом, чтобы зима завершила свое торжество и пустила на землю цветущую и нежную весну. Желаю жить, катаясь сыром в масле, желаю добрых друзей и настоящего счастья!

***

Желаю вкусных блинов и сладкого масла на блюдце, горячего чая и хороших друзей. Пусть зима забирает с собой всю грусть, все тревоги, пусть впереди тебя ждёт весеннее чудо и доброе счастье! С Масленицей!

***

Солнце словно блинчик

В небе голубом,

Щебетанье птичек

И дымок столбом.

Пусть на этот праздник

И на целый год

К вам прибудет счастье,

Только без хлопот.

***

Хочу поздравить с Масленицей, а также пожелать,

С достатком жить, ни бед, ни горестей не знать.

И чтобы сладкой жизнь была, ты мёда не жалей,

И для блинов купи еще сметанку пожирней.

***

Пусть Ваша жизнь идёт по маслу,

Чтобы каждый день был словно праздник.

За стол желаю скорее сесть

И вкусных блинчиков поесть!

Желаю счастья всей душой

В день этот праздничный большой.

Живее зиму провожайте

И всех за всё прощайте!

С Масленицей поздравляю!

***

С Масленицей! Желаю сладкой жизни, сладких мгновений, сладкой любви, сладких мечтаний и сладких надежд. Кушай вкусные блины и балдей от жизни. И пусть всё плохое оставит тебя, пусть только счастье, радость и удача ждут впереди.

***

В этот праздник я хочу пожелать вам, чтобы все получалось с первого раза, и чтобы результат устраивал и вас, и людей, что вас окружают. Говорят, первый блин комом, если этот так, то сделайте его этот блин сладким как мед!

С Масленицей – картинки и открытки

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Автор: УНИАН