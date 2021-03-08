Масленица – давний веселый и забавный народный праздник. Посвящен он проводам зимы и встрече красавицы-весны.
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В этом году начало Масленичной недели пришлось на 8 марта. В этот день, как известно, отмечается другой прекрасный праздник – Международный женский день, который подарил нам выходной день. Поэтому сегодня можно в полной мере насладиться весенними праздниками и прекрасно провести время.
УНИАН сделал подборку лучших и самых ярких поздравительных открыток и картинок по случаю начала Масленицы, а также искренние и забавные пожелания в стихах и прозе.
Поздравления с Масленицей в стихах и прозе
***
Ах, Масленица, Масленица
В дома наши пришла
И много-много блинчиков
С собою принесла!
В сундук сложила также
И счастье, и добро.
Пришла, сказала важно:
"Всё будет хорошо"!
***
Золотая Масленица
Блином в тарелке дразнится,
Чтобы зиму проводить,
Кусочек надо откусить!
Сердце радостью наполнить,
Чтобы выкатилось солнце,
Прочь уходили холода
И проблемы навсегда!
***
Вкусной Масленицы сладкой,
Добра в ваш дом, любви, достатка,
Пусть он будет полной чашей,
Тепло в семье пусть будет вашей.
Застолья шумного желаю,
Чтоб зиму провести гуляньем,
Весну блинами щедро встретить,
Праздник весело отметить!
***
Поздравляю с Масленицей! Желаю, чтобы ни один блин в жизни не был комом, чтобы зима завершила свое торжество и пустила на землю цветущую и нежную весну. Желаю жить, катаясь сыром в масле, желаю добрых друзей и настоящего счастья!
***
Желаю вкусных блинов и сладкого масла на блюдце, горячего чая и хороших друзей. Пусть зима забирает с собой всю грусть, все тревоги, пусть впереди тебя ждёт весеннее чудо и доброе счастье! С Масленицей!
***
Солнце словно блинчик
В небе голубом,
Щебетанье птичек
И дымок столбом.
Пусть на этот праздник
И на целый год
К вам прибудет счастье,
Только без хлопот.
***
Хочу поздравить с Масленицей, а также пожелать,
С достатком жить, ни бед, ни горестей не знать.
И чтобы сладкой жизнь была, ты мёда не жалей,
И для блинов купи еще сметанку пожирней.
***
Пусть Ваша жизнь идёт по маслу,
Чтобы каждый день был словно праздник.
За стол желаю скорее сесть
И вкусных блинчиков поесть!
Желаю счастья всей душой
В день этот праздничный большой.
Живее зиму провожайте
И всех за всё прощайте!
С Масленицей поздравляю!
***
С Масленицей! Желаю сладкой жизни, сладких мгновений, сладкой любви, сладких мечтаний и сладких надежд. Кушай вкусные блины и балдей от жизни. И пусть всё плохое оставит тебя, пусть только счастье, радость и удача ждут впереди.
***
В этот праздник я хочу пожелать вам, чтобы все получалось с первого раза, и чтобы результат устраивал и вас, и людей, что вас окружают. Говорят, первый блин комом, если этот так, то сделайте его этот блин сладким как мед!
С Масленицей – картинки и открытки
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