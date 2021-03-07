Лучшие поздравления с Международным женским днем в красочных открытках и картинках.

Весна медленно вступает в свои права и уже ощутимы первые ее дуновения. И вот уже на пороге главный мартовский праздник – Международный женский день.

Читайте такжеМеждународный женский день-история праздника и главные традиции 8 марта8 марта – праздник прекрасной половины человечества, день, когда для женщин очень важны чувства, которые проявляют к ним мужчины. В этот весенний день девушки традиционно получают множество комплиментов и поздравлений, их одаривают цветами и сладостями.

Сполна же отпраздновать этот день позволяет еще и то, что 8 марта будет официальным выходным днем.

УНИАН сделал подборку красивых, ярких и милых поздравительных открыток с праздничным Международным женским днем.

С 8 марта – картинки и открытки

Вас также может заинтересовать:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: УНИАН