Весна медленно вступает в свои права и уже ощутимы первые ее дуновения. И вот уже на пороге главный мартовский праздник – Международный женский день.
Читайте такжеМеждународный женский день-история праздника и главные традиции 8 марта8 марта – праздник прекрасной половины человечества, день, когда для женщин очень важны чувства, которые проявляют к ним мужчины. В этот весенний день девушки традиционно получают множество комплиментов и поздравлений, их одаривают цветами и сладостями.
Сполна же отпраздновать этот день позволяет еще и то, что 8 марта будет официальным выходным днем.
УНИАН сделал подборку красивых, ярких и милых поздравительных открыток с праздничным Международным женским днем.
С 8 марта – картинки и открытки
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