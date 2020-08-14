С Маковеем - красивые картинки и стихотворные поздравления с праздником

Искренние пожелания в день праздника Маковея в стихах, прозе и картинках.

Ежегодно 14 августа православные христиане отмечают Медовый Спас, или как его еще называют - Маковей. Это первый из трех августовских Спасов.

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В этот день верующие идут в церковь, чтобы освятить баночку меда нового урожая, мак и воду. Освященный мед принято оставлять в церкви в качестве милостыни. По данному случаю даже существует поговорка: "Медовый спас даже нищий медку попробует".

Также на Маковея освящают букеты-обереги - маковейчики. Они состоят из полевых трав и цветов, а также обязательно маковых головок.

С Маковеем - стихотворные поздравления и открытки

***

Спас Медовый, Маковей,

Колокольный звон церквей,

На губах от меда сладость,

На душе и в сердце радость.

Первый Спас пусть принесет

Меда нам на целый год.

Всем желаю я добра,

Жизни без греха и зла.

Спас пусть медом причащает,

На добро благословляет.

***

Спас Медовый подоспел,

Лето провожая.

В сотах мед уже поспел,

Праздник обещая.

Этот день календаря

Кличут Лакомкой не зря:

Первый Спас, Медовый Спас,

Кое-что для нас припас,

Приготовил сладости

Для медовой радости!

***

Жизни сладкой, словно мёд,

В этот день тебе желаю,

Пусть во всём тебе везёт,

И добру не будет края.

Наступил Медовый спас,

Кушай сладость полной ложкой!

И пусть дарит жизнь сейчас

Только к радости дорожки!

***

Маки собирали люди в старину,

Медом угощали, пригласив к столу.

И благодарили Господа за все,

И сияло солнцем каждое лицо!

Пусть же в спас медовый Бог благословит,

На земле прекрасной ваши дни продлит,

Защитит от скверны, душу обелит,

К высшему потянет, как большой магнит.

И наполнит сердце радостью земной,

И печаль развеет нежною рукой,

Поведет по жизни, и научить жить,

Господу молиться, ближнему служить!

Поздравления с Маковеем в прозе и картинках

***

Жаркое лето на дворе! Нынче 14 августа. Поздравляю с медовым праздником! Мед в этот день, особенно вкусный. "Первый спас — лакомка" — говорят в народе. Желаю вам счастья, любви, поцелуев — и все это сладенькое как мед!

***

Поздравляю с Медовым Спасом и от души желаю, чтобы вся твоя жизнь была сладкой, как мёд, чтобы твоя душа всегда находила спасение в лучах отрады и счастья, чтобы сердце твоё любило и было любимо.

***

***

С Медовым Спасом. Желаю каждый день проводить весело, плодотворно и радостно, как пчёлка, а в замен получать от жизни медовый привкус счастья и любви. Пусть сердце поёт, а душа с каждым днём расцветает и благоухает.

***

Поздравляю со святейшим праздником медовым спасом! Желаю тебе жизнь такую сладкую как тот мед, который ты пьёшь в этот день и урожай такой зелёный, как то яблоко что ты ешь в этот день. Да будь ты спасённым в этот день и благодари Бога своего за те дары что на столе твоём!

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Автор: Алина Вишневская