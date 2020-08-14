С Маковеем - красивые картинки и стихотворные поздравления с праздником
Ежегодно 14 августа православные христиане отмечают Медовый Спас, или как его еще называют - Маковей. Это первый из трех августовских Спасов.
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В этот день верующие идут в церковь, чтобы освятить баночку меда нового урожая, мак и воду. Освященный мед принято оставлять в церкви в качестве милостыни. По данному случаю даже существует поговорка: "Медовый спас даже нищий медку попробует".
Также на Маковея освящают букеты-обереги - маковейчики. Они состоят из полевых трав и цветов, а также обязательно маковых головок.
С Маковеем - стихотворные поздравления и открытки
***
Спас Медовый, Маковей,
Колокольный звон церквей,
На губах от меда сладость,
На душе и в сердце радость.
Первый Спас пусть принесет
Меда нам на целый год.
Всем желаю я добра,
Жизни без греха и зла.
Спас пусть медом причащает,
На добро благословляет.
***
Спас Медовый подоспел,
Лето провожая.
В сотах мед уже поспел,
Праздник обещая.
Этот день календаря
Кличут Лакомкой не зря:
Первый Спас, Медовый Спас,
Кое-что для нас припас,
Приготовил сладости
Для медовой радости!
***
Жизни сладкой, словно мёд,
В этот день тебе желаю,
Пусть во всём тебе везёт,
И добру не будет края.
Наступил Медовый спас,
Кушай сладость полной ложкой!
И пусть дарит жизнь сейчас
Только к радости дорожки!
***
Маки собирали люди в старину,
Медом угощали, пригласив к столу.
И благодарили Господа за все,
И сияло солнцем каждое лицо!
Пусть же в спас медовый Бог благословит,
На земле прекрасной ваши дни продлит,
Защитит от скверны, душу обелит,
К высшему потянет, как большой магнит.
И наполнит сердце радостью земной,
И печаль развеет нежною рукой,
Поведет по жизни, и научить жить,
Господу молиться, ближнему служить!
Поздравления с Маковеем в прозе и картинках
***
Жаркое лето на дворе! Нынче 14 августа. Поздравляю с медовым праздником! Мед в этот день, особенно вкусный. "Первый спас — лакомка" — говорят в народе. Желаю вам счастья, любви, поцелуев — и все это сладенькое как мед!
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Поздравляю с Медовым Спасом и от души желаю, чтобы вся твоя жизнь была сладкой, как мёд, чтобы твоя душа всегда находила спасение в лучах отрады и счастья, чтобы сердце твоё любило и было любимо.
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С Медовым Спасом. Желаю каждый день проводить весело, плодотворно и радостно, как пчёлка, а в замен получать от жизни медовый привкус счастья и любви. Пусть сердце поёт, а душа с каждым днём расцветает и благоухает.
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Поздравляю со святейшим праздником медовым спасом! Желаю тебе жизнь такую сладкую как тот мед, который ты пьёшь в этот день и урожай такой зелёный, как то яблоко что ты ешь в этот день. Да будь ты спасённым в этот день и благодари Бога своего за те дары что на столе твоём!
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