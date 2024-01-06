6 января по новому церковному календарю и 19 января по старому в Украине отмечают большой церковный праздник - Крещение Господне, или Богоявление. Пожелайте в этот день родным и близким всего самого лучшего, в первую очередь - здоровья и мира. Душевные поздравления с Крещением вы найдете в нашей подборке.
Поздравление с Крещением Господним в прозе
Поздравляю с Крещением Господним! Пусть Дух Святой оберегает вас и благословит на добрые дела, а капельки хрустальной освященной воды, укрепят веру, надежду любовь, и, дадут уверенности в завтрашнем дне!
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От всей души поздравляю со светлым христианским праздником - Крещением! Этот праздник символизирует очищение от всего неискреннего и недоброго. Это праздник светлых и новых начинаний. Христос Крестится!
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В великий день Крещения Господня желаю очиститься святой водой и оставаться чистыми душой, здоровыми духом и сильными верой.
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Праздник чистой души, морозного утра и зеркального снега - Крещение. Пусть брызги святой водицы исцелят душу и тело! Окропите святостью жилище, и наша общая молитва наполнит любовью и радостью все ваши дни. Счастья и обновления! Пусть ваша жизнь станет светлее и чище!
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Поздравляю с праздником святым! Желаю душевного покоя, лёгкости на сердце и крепчайшего здоровья тебе и твоей семье.
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В день Крещения Господня желаю душевной чистоты, светлых мыслей и праведных поступков. Пусть праздник Господнего Богоявления приносит счастье и достаток. Пусть все будут счастливы и здоровы!
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Дорогие мои, любимые, родные и самые близкие! Пускай в вашей семье всегда царит счастье. Пускай болезни и беды не приносят вам слез. Пускай Господь убережет вас от любого ненастья. Желаю вам крепости веры, твердости духа и огромной любви в сердце. С Крещением Господним!
Поздравления с Крещением Господним в стихах
В хрустальной тишине зимы,
У проруби холодной,
Торжественно встречаем мы
Крещение Господне.
Пусть освятит тебя вода,
Дарует всепрощение,
И счастье пусть на все года
Несет Богоявление.
Здоровья, радости тебе,
Достатка, долгих лет.
Пусть внемлет Бог твоей мольбе,
Хранит тебя от бед!
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С Крещением Господним поздравляю!
Всех благ земных душе твоей желаю.
Жить радостно, легко, без суеты,
Чтоб мысли и дела были чисты!
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С Крещением Господним вас!
Здоровья вам и вашим близким.
Хранит вас Бог пусть каждый час,
Пусть ваше сердце будет чистым.
Пусть будет ваша жизнь светла
И свет внутри вас не угаснет.
Все ваши добрые дела
Пусть к вам большим вернутся счастьем.
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В Крещение желаю вам
Спокойствия и мира,
Водой святой чтоб навсегда
Все беды ваши смыло,
Здоровья крепкого сполна,
В душе жила чтоб доброта,
Всегда любовью и теплом
Наполнен будет пусть ваш дом!
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Пусть вода крещенская
Вам здоровье даст,
И за всё хорошее
Пусть Господь воздаст.
С праздником Крещения!
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С Богоявлением Господним!
Пусть светом полнится душа.
Пускай желания благие
Сегодня слышат небеса!
Здоровья, радости и счастья,
Любви, добра и красоты.
И пусть в Крещенье, в светлый праздник,
Господь исполнит все мечты!
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Пусть в светлый день Крещенья
Оставят вас сомненья,
Уйдут из сердца страхи,
Забудется беда.
Пусть смоет прегрешения,
И даст благословенье,
Чистейшая, как ангел,
Крещенская вода.
С праздником Крещения!
Картинки с Крещением
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Ранее мы рассказывали, когда набирать воду на Крещение и как правильно купаться в праздник.