Поздравление с Крещением в стихах, прозе и авторских открытках.

6 января по новому церковному календарю и 19 января по старому в Украине отмечают большой церковный праздник - Крещение Господне, или Богоявление. Пожелайте в этот день родным и близким всего самого лучшего, в первую очередь - здоровья и мира. Душевные поздравления с Крещением вы найдете в нашей подборке.

Поздравление с Крещением Господним в прозе

Поздравляю с Крещением Господним! Пусть Дух Святой оберегает вас и благословит на добрые дела, а капельки хрустальной освященной воды, укрепят веру, надежду любовь, и, дадут уверенности в завтрашнем дне!

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Видео дня

От всей души поздравляю со светлым христианским праздником - Крещением! Этот праздник символизирует очищение от всего неискреннего и недоброго. Это праздник светлых и новых начинаний. Христос Крестится!

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В великий день Крещения Господня желаю очиститься святой водой и оставаться чистыми душой, здоровыми духом и сильными верой.

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Праздник чистой души, морозного утра и зеркального снега - Крещение. Пусть брызги святой водицы исцелят душу и тело! Окропите святостью жилище, и наша общая молитва наполнит любовью и радостью все ваши дни. Счастья и обновления! Пусть ваша жизнь станет светлее и чище!

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Поздравляю с праздником святым! Желаю душевного покоя, лёгкости на сердце и крепчайшего здоровья тебе и твоей семье.

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В день Крещения Господня желаю душевной чистоты, светлых мыслей и праведных поступков. Пусть праздник Господнего Богоявления приносит счастье и достаток. Пусть все будут счастливы и здоровы!

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Дорогие мои, любимые, родные и самые близкие! Пускай в вашей семье всегда царит счастье. Пускай болезни и беды не приносят вам слез. Пускай Господь убережет вас от любого ненастья. Желаю вам крепости веры, твердости духа и огромной любви в сердце. С Крещением Господним!

Поздравления с Крещением Господним в стихах

В хрустальной тишине зимы,

У проруби холодной,

Торжественно встречаем мы

Крещение Господне.

Пусть освятит тебя вода,

Дарует всепрощение,

И счастье пусть на все года

Несет Богоявление.

Здоровья, радости тебе,

Достатка, долгих лет.

Пусть внемлет Бог твоей мольбе,

Хранит тебя от бед!

***

С Крещением Господним поздравляю!

Всех благ земных душе твоей желаю.

Жить радостно, легко, без суеты,

Чтоб мысли и дела были чисты!

***

С Крещением Господним вас!

Здоровья вам и вашим близким.

Хранит вас Бог пусть каждый час,

Пусть ваше сердце будет чистым.

Пусть будет ваша жизнь светла

И свет внутри вас не угаснет.

Все ваши добрые дела

Пусть к вам большим вернутся счастьем.

***

В Крещение желаю вам

Спокойствия и мира,

Водой святой чтоб навсегда

Все беды ваши смыло,

Здоровья крепкого сполна,

В душе жила чтоб доброта,

Всегда любовью и теплом

Наполнен будет пусть ваш дом!

***

Пусть вода крещенская

Вам здоровье даст,

И за всё хорошее

Пусть Господь воздаст.

С праздником Крещения!

***

С Богоявлением Господним!

Пусть светом полнится душа.

Пускай желания благие

Сегодня слышат небеса!

Здоровья, радости и счастья,

Любви, добра и красоты.

И пусть в Крещенье, в светлый праздник,

Господь исполнит все мечты!

***

Пусть в светлый день Крещенья

Оставят вас сомненья,

Уйдут из сердца страхи,

Забудется беда.

Пусть смоет прегрешения,

И даст благословенье,

Чистейшая, как ангел,

Крещенская вода.

С праздником Крещения!

Картинки с Крещением

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Ранее мы рассказывали, когда набирать воду на Крещение и как правильно купаться в праздник.

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