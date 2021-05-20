Украинская вышиванка хранит историю и традиции нашего народа. Вышитые рубашки издавна помогали украинцам сохранить свою идентичность. Для популяризации ношения украинской этнической одежды основан международный праздник. В третий четверг мая ежегодно в мире отмечается День украинской вышиванки.
Этот праздник не является официальным. В 2006 году он был основан как патриотическая акция студентки университета имени Юрия Федьковича. В День вышиванки люди по всем миру надевают украинские национальные костюмы, приходят в них на работу. К празднику проходят конкурсы на лучшую вышиванку. На улице проводятся различные фестивали и парады. В 2021 году праздник посвящен проблемам украинской этнической музыки.
Поздравления с Днем украинской вышиванки
Усе навколо завмирає,
Коли вдягаю вишиванку.
Лиш серце радісно палає,
Мов промінь сонця на світанку.
Коли вдягаю вишиванку,
Немов в любові признаюся
Своїй країні ніжно й палко,
Вдягну і Господу молюся.
День вишиванки. Це великий день,
Бо люди згадують сім'ю, родину.
Як шила мати і вела пісень,
Сорочку гарну вишивала сину.
Лягав собі узор на полотні,
А мати шила і думки вплітала.
Так долю вишивала день при дні,
Щоб добра доля сина не минала.
В тих вишиванках думи і пісні,
Про щастя мрії, туга за синами,
Тривога вічна, гарні дні ясні,
До Бога звернення — молитва мами.
Сорочку мати сину вишивала,
І душу й серце в вишивку вкладала.
Як пам’яті народної відлунки,
На полотні з’являлись візерунки,
Лягала ниточка до ниточки мрійливо –
Дитині б долю вишити щасливу,
Щоб оберегом стала для синочка
Руками неньки вишита сорочка.
Із Днем Вишиванки!
Одягну я зранку білу вишиванку,
Заплету у косу я червоний мак,
Вмиюся росою з зілля на світанку
І піду між люди так.
Хай усі навколо день новий стрічають,
хай співають гучно радісних пісень,
Бо сьогодні свято (Українці знають!)
Й весело святкують вишиванки День!
Я встану рано-вранці, на світанку,
Як спалахне на квіточці роса.
Вдягну найкращу в світі вишиванку
І оживе, засвітиться краса
В промінні сонця. І моя сорочка
У рунах, в квітах зразу оживе...
З чарівних квітів я сплету віночка
Й над світом щира пісня попливе.
Встає над світом щире сонце вранці
І землю гріє променем ясним.
А я іду по світу в вишиванці.
Я – українець! І горджуся цим!
Мама вышиваночку мне пошила, вложила в нее всю душу и любовь свою тоже вложила. В ней каждая ниточка говорит о счастье, желает здоровья, и непременно отгоняет ненастье и все беды! Поздравляю вас с Днем вышиванки и желаю всегда оставаться патриотами родной страны – Украины. Слава Украине!
Пусть День вышиванки сотрет границы и объединит украинский по всему миру, а мудрость и сила тысячелетней традиции дает нам вдохновение. Желаю укрепления украинской идентичности ради процветания Украины. Отличного настроения и разноцветных впечатлений!
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Поздравляю с Днем вышиванки! Желаю счастья и крепчайшего здоровья! Пусть родная земля вас защищает, охраняет от всех бед и неприятностей, а главное – придает сил, вдохновения на новые достижения. Желаю вам всегда оставаться сильными, крепкими и восхитительными!
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