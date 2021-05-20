Этот день посвящен гордости нашего народа - украинской вышиванке.

Украинская вышиванка хранит историю и традиции нашего народа. Вышитые рубашки издавна помогали украинцам сохранить свою идентичность. Для популяризации ношения украинской этнической одежды основан международный праздник. В третий четверг мая ежегодно в мире отмечается День украинской вышиванки.

Этот праздник не является официальным. В 2006 году он был основан как патриотическая акция студентки университета имени Юрия Федьковича. В День вышиванки люди по всем миру надевают украинские национальные костюмы, приходят в них на работу. К празднику проходят конкурсы на лучшую вышиванку. На улице проводятся различные фестивали и парады. В 2021 году праздник посвящен проблемам украинской этнической музыки.

Поздравления с Днем украинской вышиванки

Усе навколо завмирає,

Коли вдягаю вишиванку.

Лиш серце радісно палає,

Мов промінь сонця на світанку.

Коли вдягаю вишиванку,

Немов в любові признаюся

Своїй країні ніжно й палко,

Вдягну і Господу молюся.

День вишиванки. Це великий день,

Бо люди згадують сім'ю, родину.

Як шила мати і вела пісень,

Сорочку гарну вишивала сину.

Лягав собі узор на полотні,

А мати шила і думки вплітала.

Так долю вишивала день при дні,

Щоб добра доля сина не минала.

В тих вишиванках думи і пісні,

Про щастя мрії, туга за синами,

Тривога вічна, гарні дні ясні,

До Бога звернення — молитва мами.

Сорочку мати сину вишивала,

І душу й серце в вишивку вкладала.

Як пам’яті народної відлунки,

На полотні з’являлись візерунки,

Лягала ниточка до ниточки мрійливо –

Дитині б долю вишити щасливу,

Щоб оберегом стала для синочка

Руками неньки вишита сорочка.

Із Днем Вишиванки!

Одягну я зранку білу вишиванку,

Заплету у косу я червоний мак,

Вмиюся росою з зілля на світанку

І піду між люди так.

Хай усі навколо день новий стрічають,

хай співають гучно радісних пісень,

Бо сьогодні свято (Українці знають!)

Й весело святкують вишиванки День!

Я встану рано-вранці, на світанку,

Як спалахне на квіточці роса.

Вдягну найкращу в світі вишиванку

І оживе, засвітиться краса

В промінні сонця. І моя сорочка

У рунах, в квітах зразу оживе...

З чарівних квітів я сплету віночка

Й над світом щира пісня попливе.

Встає над світом щире сонце вранці

І землю гріє променем ясним.

А я іду по світу в вишиванці.

Я – українець! І горджуся цим!

Мама вышиваночку мне пошила, вложила в нее всю душу и любовь свою тоже вложила. В ней каждая ниточка говорит о счастье, желает здоровья, и непременно отгоняет ненастье и все беды! Поздравляю вас с Днем вышиванки и желаю всегда оставаться патриотами родной страны – Украины. Слава Украине!

Пусть День вышиванки сотрет границы и объединит украинский по всему миру, а мудрость и сила тысячелетней традиции дает нам вдохновение. Желаю укрепления украинской идентичности ради процветания Украины. Отличного настроения и разноцветных впечатлений!

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Поздравляю с Днем вышиванки! Желаю счастья и крепчайшего здоровья! Пусть родная земля вас защищает, охраняет от всех бед и неприятностей, а главное – придает сил, вдохновения на новые достижения. Желаю вам всегда оставаться сильными, крепкими и восхитительными!

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Автор: Екатерина Пулатова