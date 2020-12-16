В субботу 19 декабря в Украине отмечается большой православный праздник - день Николая Чудотворца. Для православных Святой Николай - праздник подарков и исполнения чудес. В этот день принято читать молитвы Николаю Чудотворцу, посещать церковь и соблюдать некоторые традиции дня.
Кто такой Николай Чудотворец
Николай Чудотворец - один из самых почитаемых православной церковью святых. Он жил в Византии и вел праведную жизнь, прославившись множеством сотворенных чудес. Он спас от смерти трех военачальников, которых оклеветали, воскресил погибшего в шторм моряка, а также спас родной город Миру от тяжелого голода. Его почитают как защитника моряков, путешественников и сирот. Николаю принято молиться при путешествии, перед поездкой и за здоровье детей и близких.
Молитва святому Николаю о здоровье
О всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче, и везде в скорбех скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настощем житии, умоли Господа Бога, даровати ми оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моея, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствы; и во исходе души моея помози ми окаянному, умоли Господа Бога всея твари Содетеля, избавити мя воздушных мытарств и вечнаго мучения, да всегда прославляю Отца, и Сына, и Святаго Духа, и твое милостивное предстательство, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Традиции Дня святого Николая
На Николая принято посещать церковную службу и вознести молитву к иконе святого. Но самая главная традиция этого праздника - дарение подарков детям. Подарок как правило кладут ночью под подушку.
Существовало поверье, что если хозяин дома первым не обойдет свой двор, то в грядущем году будет несчастье. Поэтому на день Святого Николая мужчины старались встать пораньше и обойти весь двор.
Незамужние девушки в ночь на Николая загадывали увидеть суженого во сне. Для этого у кровати ставили стакан с водой и просили суженого прийти к ним и выпить воды.
Акафист святому Николаю
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