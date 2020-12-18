В день на Николая девушки гадали на женихов.

День святого Николая 19 декабря - это долгожданный праздник для всех людей. Дети в этот день ждут подарков от доброго старика, а взрослые проводят гадания и ждут исполнения своих желаний.

Обычаи на день Николая

Читайте такжеДень святого Николая 2020: традиции, молитвы и акафист Николаю ЧудотворцуСогласно народному поверью, ночью 19 декабря Николай спускается на землю с небес и помогает беднякам и обездоленным. Этот святой считается защитником детей, путешественников и моряков. Ему молятся о благополучном возвращении с дороги и о детском здоровье. В народе его еще называют Зимним Николаем, Николаем Угодником и считают покровителем браков.

С давних времен Николая принято встречать шумно, с большими гуляниями. Считалось, что в этот день нельзя ругаться и злословить. Нужно обязательно простить все обиды и помириться с обидчиками: “На Никольщину зови друга, зови и ворога, оба будут друзья”.

Поскольку день Николая припадает на период Рождественского поста, в этот день было принято готовить постные пироги с грибами и капустой, а из напитков пили пиво. Это отображено в пословице: “Никольщина красна пивом да пирогами”.

День Николая считался окончательным завершением осени. В это время начинались первые серьезные морозы - их называли никольскими. "Подошел бы Никола, а уж зима на санках приедет за ним", - говорили в народе.

Гадания на Николая

В день Николая девушки проводили гадания и разные обряды. Они начинали готовить наряды к предстоящим святкам и совершали молитвы о счастливом замужестве. Подружки собирались в ночь с 18 на 19 декабря и гадали на женихов.

Гадание на обручальном кольце

Читайте такжеЧто подарить ребенку на День святого Николая: лучшие идеи подарков мальчикам и девочкамУ замужней женщины брали обручальное кольцо. Над стаканом с водой кольцо подвешивали на собственном волосе. Если кольцо при раскачивании ударилось о стенку стакана - замужества в новом году не будет. Если кольцо будет вращаться очень медленно - у девушки будет два брака.

Гадание на сон

Считается, что в ночь перед с 18 на 19 декабря снятся вещие сны, либо сны с определенным значением. Перед сном загадайте заветное желание и думайте о нем до засыпания. Сразу после пробуждения обязательно запомните свой сон и истолкуйте его самостоятельно, без сонников.

Гадание на ветке

Сорвите ветку вишни и поставьте её в вазу с водой. Если ветка зацветет до Пасхи - в этом году состоится замужество.

Гадание на имя суженого

Возьмите лист бумаги и нарежьте его на тонкие полоски. На каждом из них напишите мужские имена, которые пришли на ум. Закрутите полоски в комки и перемешайте под подушкой. Утром вытяните один из листиков наугад - на нем будет имя будущего супруга.

Гадание на свечах

Сорок свечей устанавливают в миску с солью и поджигают перед иконой с Николаем Угодником. Прочтите молитву "Отче Наш" и попросите заступничества у святого. После напишите письмо, в котором нужно раскаяться за содеянные грехи и неправедные поступки. Затем поджигаете письмо и в это время думаете о своем желании. Свечки должны полностью догореть, а их остатки нужно оставить в церкви, когда будете там ставить свечку святому. Считается, что загаданное у свеч желание обязательно сбудется.

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Автор: Екатерина Пулатова