Сегодня обладательницы прекрасного имени Светлана отмечают свои именины. Имя Светлана произошло от греческого имени Фотинья, которое означает "светлая". Именно по такому имени их крестят в церкви. По характеру это добродушная и заботливая девушка, которая не лишена упрямства. Именины Светланы также отмечаются 2 апреля и 16 апреля. УНИАН собрал для вас красивые стихи и картинки для поздравления именинниц.
Поздравления с именинами Светланы в картинках и стихах
Света, поздравляю с твоим днем!
Пусть не будет на пути твоем
Злых людей, преград, помех и боли.
Сильной будь, железной тебе воли!
Пусть судьба одарит тебя щедро,
Чтоб с попутным и прохладным ветром
Ты прошла достойно жизни путь,
Не жалела ни о чем ничуть!
С Днем Ангела, Светлана!
Пожелаем без обмана,
Чтобы в жизни все срослось,
Что хотелось — то сбылось.
Чтобы недруги зачахли,
Чтоб цветы весною пахли.
В доме был уют, тепло,
Будь счастливой всем назло.
Бизнес точно шел чудесно,
Жить, чтоб было интересно,
А мужчина-идеал
На руках тебя таскал.
Светочка, твои подруги
Ценят все твои заслуги.
Чтоб поздравить нам тебя,
Стих писали мы любя!
Светочка, с Днем ангела тебя!
С праздником сегодня поздравляю,
Ведь про именины забывать нельзя,
Я же от себя тебе желаю:
Чистого неба и солнечных дней,
Добрых и верных подруг и друзей,
В доме – достатка, уюта всегда,
Пусть в двери его не стучится беда.
Здоровья, успеха, улыбки в глазах,
Веры, надежды, удачи в делах,
В семье – понимания, тепла и любви.
Пусть юности пламя не гаснет в крови!
Ты гармонии полна,
Нежности, очарования,
Лучезарна и прекрасна,
Просто море обаяния!
Это все ведь ты — Светлана,
И сегодня праздник твой,
Наслаждайся ты весельем,
Получай его с лихвой.
Вы знакомы со Светланой —
Самой светлой на Земле,
Самой чистой, самой славной?
Словно свет она в окне.
Будь же счастлива, Светлана,
Улыбнутся пусть глаза.
Пусть сбываются желания,
Радует весной гроза.
Милая Света! Поздравляю тебя с днем ангела! Желаю, чтобы ты плыла по бескрайнему океану благополучия на великолепном корабле под названием «Счастье»! Чтобы в этом удивительном путешествии тебя никогда не испугал бы шторм, и только легкий чудесный ветерок подгонял бы твой корабль навстречу манящей мечте!
В семье желаю тебе мира, понимания,
Желаю, чтоб минуло лихо злое,
Чтобы не знала слез, тоски, страданий,
Чтоб добрый ангел был бы за спиною.
С днем именин тебя, прекрасная Светлана,
Пускай твоя судьба будет светла,
Пусть не нарушатся твои дела и планы,
А в доме будет много счастья и тепла.
Драгоценная моя Светлана! В день твоих именин позволь пожелать тебе быть мудрой, когда это необходимо, и беспечной, когда это возможно! Чтобы неприятности, без которых жизнь невозможна, всегда были бы маленькими, а счастливые моменты, без которых немыслимо жить, случались бы как можно чаще и длились бы как можно дольше!
***
Света! Не устаю удивляться твоей красоте и обворожительности! Ты можешь быть и рассудительной, и беззаботной! Можешь быть и строгой, и веселой! В твоих умелых руках дело всегда спорится, и любая задача тебе по плечу! В день твоих именин желаю тебе оставаться такой же, как прежде! Пусть твои достоинства только приумножаются!
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