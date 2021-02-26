Поздравления с Днем ангела для обладательниц светлого имени.

Сегодня обладательницы прекрасного имени Светлана отмечают свои именины. Имя Светлана произошло от греческого имени Фотинья, которое означает "светлая". Именно по такому имени их крестят в церкви. По характеру это добродушная и заботливая девушка, которая не лишена упрямства. Именины Светланы также отмечаются 2 апреля и 16 апреля. УНИАН собрал для вас красивые стихи и картинки для поздравления именинниц.

Поздравления с именинами Светланы в картинках и стихах

Света, поздравляю с твоим днем!

Пусть не будет на пути твоем

Злых людей, преград, помех и боли.

Сильной будь, железной тебе воли!

Пусть судьба одарит тебя щедро,

Чтоб с попутным и прохладным ветром

Ты прошла достойно жизни путь,

Не жалела ни о чем ничуть!

С Днем Ангела, Светлана!

Пожелаем без обмана,

Чтобы в жизни все срослось,

Что хотелось — то сбылось.

Чтобы недруги зачахли,

Чтоб цветы весною пахли.

В доме был уют, тепло,

Будь счастливой всем назло.

Бизнес точно шел чудесно,

Жить, чтоб было интересно,

А мужчина-идеал

На руках тебя таскал.

Светочка, твои подруги

Ценят все твои заслуги.

Чтоб поздравить нам тебя,

Стих писали мы любя!

Светочка, с Днем ангела тебя!

С праздником сегодня поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых и верных подруг и друзей,

В доме – достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье – понимания, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!

Ты гармонии полна,

Нежности, очарования,

Лучезарна и прекрасна,

Просто море обаяния!

Это все ведь ты — Светлана,

И сегодня праздник твой,

Наслаждайся ты весельем,

Получай его с лихвой.

Вы знакомы со Светланой —

Самой светлой на Земле,

Самой чистой, самой славной?

Словно свет она в окне.

Будь же счастлива, Светлана,

Улыбнутся пусть глаза.

Пусть сбываются желания,

Радует весной гроза.

Милая Света! Поздравляю тебя с днем ангела! Желаю, чтобы ты плыла по бескрайнему океану благополучия на великолепном корабле под названием «Счастье»! Чтобы в этом удивительном путешествии тебя никогда не испугал бы шторм, и только легкий чудесный ветерок подгонял бы твой корабль навстречу манящей мечте!

В семье желаю тебе мира, понимания,

Желаю, чтоб минуло лихо злое,

Чтобы не знала слез, тоски, страданий,

Чтоб добрый ангел был бы за спиною.

С днем именин тебя, прекрасная Светлана,

Пускай твоя судьба будет светла,

Пусть не нарушатся твои дела и планы,

А в доме будет много счастья и тепла.

Драгоценная моя Светлана! В день твоих именин позволь пожелать тебе быть мудрой, когда это необходимо, и беспечной, когда это возможно! Чтобы неприятности, без которых жизнь невозможна, всегда были бы маленькими, а счастливые моменты, без которых немыслимо жить, случались бы как можно чаще и длились бы как можно дольше!

***

Света! Не устаю удивляться твоей красоте и обворожительности! Ты можешь быть и рассудительной, и беззаботной! Можешь быть и строгой, и веселой! В твоих умелых руках дело всегда спорится, и любая задача тебе по плечу! В день твоих именин желаю тебе оставаться такой же, как прежде! Пусть твои достоинства только приумножаются!

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Автор: Екатерина Пулатова