Сегодня, 17 ноября, отмечается Международный день студентов.
Читайте такжеПраздники в ноябре: какие даты и когда будем отмечать в этом месяцеДата связана с печальными событиями, которые имели место в XX веке. Так, в этот день в 1939 году более 1200 студентов Чехословакии были арестованы и помещены в концлагерь, часть из них расстреляли. Для чествования памяти об этой молодежи и был провозглашен Международный день студентов.
В Украине, кроме этой даты, есть и другой День студента, который отмечают 25 января – в праздник святой мученицы Татьяны. В этот день в 1755 году российская императрица Елизавета открыла в Москве первый университет, поэтому данный праздник ассоциируется с днем студенчества.
День студентов - поздравительные стихи и открытки
***
С Днем студента поздравляю
И от всей души желаю,
Чтоб хвосты стали короче,
Чтоб длиннее были ночи.
Преподы чтоб подобрели
И оценками лишь грели,
Чтобы знания прилетали —
Сами в голову влезали.
Сессию чтоб отменили
И на отдых заменили.
Чтоб стипендию подняли,
Просто так ее давали.
Будет все пускай легко,
А проблемы — далеко!
***
Что студенту пожелать?
Сессии легко сдавать,
Никогда не унывать
И зачеты получать.
Быть уверенным в себе,
У доски — как на стрельбе.
Чтобы на сердце позитив,
А в идеях — креатив.
***
Праздник молодежи, День студента,
Он прекрасен, как ты ни крути.
Завораживают многие моменты,
Да и все веселье на пути.
Резвые, активные ребята
Аж искрятся настроением все.
В таком возрасте все взрослые когда-то
Отмечали этот яркий день.
К сожалению, закончиться он должен,
Рады мы, что это будет позже —
Унеслась душа в веселья рощу!
***
В день студента я желаю
Жить без горя и печали.
Сессию успешно сдать.
Дров нигде не наломать.
Чтоб красиво отдыхали,
Чтоб на лекциях не спали.
В жизни цель свою найти,
К ней уверенно идти.
***
Поздравляю с днем студента
И спешу я пожелать,
Чтобы только на отлично
Все экзамены сдавать,
Самых интересных лекций,
Замечательных друзей,
Ярких, радостных эмоций,
Жить чтоб было веселей!
***
Жизнь студента интересна:
Тесты, лекции, науки.
Быть студентом — это круто,
В этом звании — не до скуки!
Поздравляю и желаю,
Чтоб легко все поддавалось:
Знания запоминались
И экзамены сдавались!
Чтобы грызть гранит науки
С удовольствием огромным.
Достигать успехов громких,
Защитить проект дипломный!
***
В День студента пожелаю
Все экзамены сдавать.
Хорошо всегда учиться,
Умудряться погулять!
Цели правильно поставить
И шагать упорно к ним.
Не сдаваться, не лукавить,
Дорожить умом своим!
***
Ни к чему вам комплименты
И подарки бесполезные —
Пожелаем всем студентам
Мы учебы интересной.
Быть на "ты" всегда с удачей,
Сессию, махнув рукой,
Закрывать без пересдачи
И без боли головной.
Пусть экзамены, зачёты
Не нарушат ваш покой.
Пусть студенческие годы
Станут золотой порой!
Поздравления с Днем студентов в прозе и картинках
***
С Днем студента! Желаю удачи, энергии, вдохновения, ярких впечатлений, легких экзаменов, интересных событий. Пусть студенческие годы пройдут легко, беззаботно и оставят приятные воспоминания на всю жизнь. Пусть сегодняшний праздник будет супервеселым и бесшабашным!
***
В зачетку — пятёрок, билетов — счастливых, профессоров — понимающих, экзаменов — автоматом. Замечательных шумных вечеринок, верных друзей и нескучных лекций. Ни пуха, ни пера, студент, с сегодняшнего праздника и на всё время учебы!
***
Поздравляю с Днем студента. От души желаю креативных идей, творческого вдохновения, высоких целей, доброй удачи, уверенного стремления к мечте, искреннего счастья, настоящей любви и блестящих перспектив на горизонте жизни.
***
Студенчество невероятная пора самых ярких открытий на жизненном пути. Я желаю, чтобы твои дальнейшие открытия несли только самое лучшее. Пусть каждый год становится еще одним поводом для новых начинаний, которые приумножат все то, о чем мечтается.
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