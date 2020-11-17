Сегодня в адрес всех студентов раздаются поздравительные строки и летят красивые картинки.

Сегодня, 17 ноября, отмечается Международный день студентов.

Читайте такжеПраздники в ноябре: какие даты и когда будем отмечать в этом месяцеДата связана с печальными событиями, которые имели место в XX веке. Так, в этот день в 1939 году более 1200 студентов Чехословакии были арестованы и помещены в концлагерь, часть из них расстреляли. Для чествования памяти об этой молодежи и был провозглашен Международный день студентов.

В Украине, кроме этой даты, есть и другой День студента, который отмечают 25 января – в праздник святой мученицы Татьяны. В этот день в 1755 году российская императрица Елизавета открыла в Москве первый университет, поэтому данный праздник ассоциируется с днем студенчества.

День студентов - поздравительные стихи и открытки

***

С Днем студента поздравляю

И от всей души желаю,

Чтоб хвосты стали короче,

Чтоб длиннее были ночи.

Преподы чтоб подобрели

И оценками лишь грели,

Чтобы знания прилетали —

Сами в голову влезали.

Сессию чтоб отменили

И на отдых заменили.

Чтоб стипендию подняли,

Просто так ее давали.

Будет все пускай легко,

А проблемы — далеко!

***

Что студенту пожелать?

Сессии легко сдавать,

Никогда не унывать

И зачеты получать.

Быть уверенным в себе,

У доски — как на стрельбе.

Чтобы на сердце позитив,

А в идеях — креатив.

***

Праздник молодежи, День студента,

Он прекрасен, как ты ни крути.

Завораживают многие моменты,

Да и все веселье на пути.

Резвые, активные ребята

Аж искрятся настроением все.

В таком возрасте все взрослые когда-то

Отмечали этот яркий день.

К сожалению, закончиться он должен,

Рады мы, что это будет позже —

Унеслась душа в веселья рощу!

***

В день студента я желаю

Жить без горя и печали.

Сессию успешно сдать.

Дров нигде не наломать.

Чтоб красиво отдыхали,

Чтоб на лекциях не спали.

В жизни цель свою найти,

К ней уверенно идти.

***

Поздравляю с днем студента

И спешу я пожелать,

Чтобы только на отлично

Все экзамены сдавать,

Самых интересных лекций,

Замечательных друзей,

Ярких, радостных эмоций,

Жить чтоб было веселей!

***

Жизнь студента интересна:

Тесты, лекции, науки.

Быть студентом — это круто,

В этом звании — не до скуки!

Поздравляю и желаю,

Чтоб легко все поддавалось:

Знания запоминались

И экзамены сдавались!

Чтобы грызть гранит науки

С удовольствием огромным.

Достигать успехов громких,

Защитить проект дипломный!

***

В День студента пожелаю

Все экзамены сдавать.

Хорошо всегда учиться,

Умудряться погулять!

Цели правильно поставить

И шагать упорно к ним.

Не сдаваться, не лукавить,

Дорожить умом своим!

***

Ни к чему вам комплименты

И подарки бесполезные —

Пожелаем всем студентам

Мы учебы интересной.

Быть на "ты" всегда с удачей,

Сессию, махнув рукой,

Закрывать без пересдачи

И без боли головной.

Пусть экзамены, зачёты

Не нарушат ваш покой.

Пусть студенческие годы

Станут золотой порой!

Поздравления с Днем студентов в прозе и картинках

***

С Днем студента! Желаю удачи, энергии, вдохновения, ярких впечатлений, легких экзаменов, интересных событий. Пусть студенческие годы пройдут легко, беззаботно и оставят приятные воспоминания на всю жизнь. Пусть сегодняшний праздник будет супервеселым и бесшабашным!

***

В зачетку — пятёрок, билетов — счастливых, профессоров — понимающих, экзаменов — автоматом. Замечательных шумных вечеринок, верных друзей и нескучных лекций. Ни пуха, ни пера, студент, с сегодняшнего праздника и на всё время учебы!

***

Поздравляю с Днем студента. От души желаю креативных идей, творческого вдохновения, высоких целей, доброй удачи, уверенного стремления к мечте, искреннего счастья, настоящей любви и блестящих перспектив на горизонте жизни.

***

Студенчество невероятная пора самых ярких открытий на жизненном пути. Я желаю, чтобы твои дальнейшие открытия несли только самое лучшее. Пусть каждый год становится еще одним поводом для новых начинаний, которые приумножат все то, о чем мечтается.

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Автор: УНИАН