День строителя 2020: лучшие поздравления в стихах и картинках

Работники строительной промышленности Украины отмечают свой профессиональный праздник.

Сегодня украинские строители могут по праву получать поздравления и даже подарки. Ведь именно в этот день отмечается их профессиональный праздник. Почему именно эта дата и как лучше поздравить знакомых строителей (или строительниц) - читайте ниже.

День строителя в Украине 2020 - дата праздника

Праздник отмечают в Украине ежегодно во второе воскресенье августа. В этом году День строителя выпадает на 9 августа. Исходя из своей особенности, День строителя - это традиционный выходной день.

История праздника Дня строителя

В советский период строители отмечали свой профессиональный праздник 12 августа. Этому предшествовал соответствующий указ президии Верховного Совета СССР от 6 сентября 1955 года.

В независимой Украине празднование Дня строителя предусмотрено президентским указом от 22 июля 1993 года. Формулировка - "...в поддержку инициативы работников строительства и промышленности строительных материалов Украины".

Поздравления с Днем строителя в стихах и картинках

С Днем строителя, строители!

И с дипломом, и любители.

Всех кто варит, заливает,

Штукатурит, утепляет,

Красит, месит, гвозди бьет,

Плитку ложит, пол кладет,

Пусть за труд вас уважают

И с лихвой вознаграждают.

Крепкого здоровья всем

И объектов без проблем!

****

З Днем будівельника тебе вітаю!

Багато щастя, багато радості бажаю!

Щоб робота у тебе виходила,

Щоб завжди грошовою була,

Щоб тебе поважали клієнти

І дарували нескінченно презенти,

Щоб сім’я жила весело, гідно,

Допомагала від душі, якщо потрібно,

Щоб склалося все на фронті, на особистому,

Зі здоров’ям щоб все було відмінно,

І відзначити це свято вдало,

Настрою – щоб ніколи не падав!

****

З Днем будівельника, мій друг -

Приймай сьогодні привітання.

Нехай на все вистачає сили рук,

Нескінченним буде натхнення.

Здоров'я міцного, як залізобетон,

Яким заливаєш ти фундамент.

Удачі тобі великий такий вагон,

Нехай доля тебе любити не перестане!

****

С праздником строителя

Вас я поздравляю!

И зарплат огромных

От души желаю.

Чтоб доход ваш прочным,

Как фундамент, был.

Чтоб объект вам каждый

Прибыль приносил.

****

Без дому людина не може жити,

Житло необхідно, як харчування.

Сьогодні я привітаю від душі

Всіх тих, хто будує нам для проживання

Будинки, квартири та особняки…

Адже без будівельників не впоратися ніде!

Нехай будні трудові нелегкі,

Зате підсумок – помешкання для людей!

****

Постройте жизнь свою красиво

Из ярких камешков любви.

И всё пусть будет вам под силу,

Свернуть чтоб горы вы смогли.

Над головой пусть будет крыша,

Пусть станет крепостью семья,

В труде не будет отдых лишним.

Ура строителям, друзья!

****

В День строителя желаю

Настроения отличного,

Пусть от невзгод судьба спасает

Как стена кирпичная.

Пусть сердце греется любовью,

Желаю жизни долгих лет.

И пускай всегда здоровье

Будет крепким как цемент!

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