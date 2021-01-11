Сегодня отмечается Международный день слова "спасибо", утвержденный ООН.

В понедельник 11 января в Украине и мире отмечается Международный день спасибо. Искренние слова благодарности приносят человеку теплые ощущения, радость и эмоциональный подъем.

История Дня спасибо

Инициатива создать день, посвященный дню спасибо, поступила от миротворческих организаций. Впервые слово "спасибо" было официально упомянуто в 1586 году. В обиходе оно стало применяться лишь в 20 веке. Посвященный этому слову праздник был создан с инициативы ООН и ЮНЕСКО, а датой праздника выбрано 11 января.

В этот день во всем мире проводят веселые конкурсы, флешмобы, благотворительные акции. Люди дарят друг другу подарки и открытки, рисуют плакаты со словом "спасибо", организовывают вечеринки. В этот день не забудьте сказать искренние слова благодарности своим друзьям, близким и родным за то, что они ценят и любят вас.

Поздравления с Днем спасибо

Давайте скажем всем спасибо,

За теплоту, заботу и добро.

Всем тем, кто дарит нам улыбку,

И с кем нам просто и легко.

Вы благодарность выражайте,

Сказать не бойтесь добрых слов.

И близким Вы хорошего желайте,

Чтоб каждый был из них здоров.

Миру спасибо я говорю

За то, что живу, мечтаю, люблю.

Небу спасибо, солнцу, луне,

Спасибо живущим на нашей земле.

Всех с Днем спасибо я поздравляю,

Весь мир это слово доброе знает.

Желаю «спасибо» вам не забывать

И чаще друг другу его повторять.

"Спасибо" - слово непростое,

Его всем нужно говорить,

Ведь благодарность помогает

Счастливо и спокойно жить.

Благодарить не забывайте,

Чтоб больше вам судьба дала,

Любовь, добро и понимание

Она чтоб всем вам принесла.

Сказать "спасибо" ведь несложно,

А сколько в слове том тепла,

С ним все обиды и ненастья

Сгорают сразу и дотла.

День "спасибо" отмечая,

Вас за всё благодарю,

Много радости желаю

И беречь любовь свою.

Пусть успех к вам прилетает,

Поздравления с ним летят,

Люди пусть вам помогают

И "спасибо" говорят!

Вежливого окружения,

Чтоб другого и не знать,

И желаний исполнения

Я стремлюсь вам пожелать!

В мире нет ничего проще, чем сказать другому человеку "спасибо", и нет ничего ценнее этих семи букв. В Международный день спасибо хочу вам пожелать море благодарности от коллег и друзей, родных и знакомых. И пусть у вас никогда не иссякнет желание благодарить жизнь, семью и себя за все, что есть и за все, что будет!

Поздравляю с Международным днём спасибо и пожелать хочу, чтобы твоё сердце и душа всегда были благодарны небесам за жизнь и благополучие, за этот красочный мир и добрую удачу. Желаю тебе всегда слышать искреннее «спасибо» за любую оказанную помощь, верную поддержку, нужный совет и просто за присутствие в чьей-то жизни.

Сегодня замечательный праздник. Я желаю каждому, чтобы в это утро вы желали друг другу не только "хорошего дня", но и просто сказали "спасибо". Спасибо за родные улыбки, спасибо за каждодневную помощь, спасибо за любовь и внимание, которые вам дарят каждый день родные и близкие люди. Улыбнитесь в родные глаза и поблагодарите, просто за то, что они есть. С Международным днем спасибо.

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Автор: Екатерина Пулатова