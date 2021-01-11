В понедельник 11 января в Украине и мире отмечается Международный день спасибо. Искренние слова благодарности приносят человеку теплые ощущения, радость и эмоциональный подъем.
История Дня спасибо
Инициатива создать день, посвященный дню спасибо, поступила от миротворческих организаций. Впервые слово "спасибо" было официально упомянуто в 1586 году. В обиходе оно стало применяться лишь в 20 веке. Посвященный этому слову праздник был создан с инициативы ООН и ЮНЕСКО, а датой праздника выбрано 11 января.
В этот день во всем мире проводят веселые конкурсы, флешмобы, благотворительные акции. Люди дарят друг другу подарки и открытки, рисуют плакаты со словом "спасибо", организовывают вечеринки. В этот день не забудьте сказать искренние слова благодарности своим друзьям, близким и родным за то, что они ценят и любят вас.
Поздравления с Днем спасибо
Давайте скажем всем спасибо,
За теплоту, заботу и добро.
Всем тем, кто дарит нам улыбку,
И с кем нам просто и легко.
Вы благодарность выражайте,
Сказать не бойтесь добрых слов.
И близким Вы хорошего желайте,
Чтоб каждый был из них здоров.
Миру спасибо я говорю
За то, что живу, мечтаю, люблю.
Небу спасибо, солнцу, луне,
Спасибо живущим на нашей земле.
Всех с Днем спасибо я поздравляю,
Весь мир это слово доброе знает.
Желаю «спасибо» вам не забывать
И чаще друг другу его повторять.
"Спасибо" - слово непростое,
Его всем нужно говорить,
Ведь благодарность помогает
Счастливо и спокойно жить.
Благодарить не забывайте,
Чтоб больше вам судьба дала,
Любовь, добро и понимание
Она чтоб всем вам принесла.
Сказать "спасибо" ведь несложно,
А сколько в слове том тепла,
С ним все обиды и ненастья
Сгорают сразу и дотла.
День "спасибо" отмечая,
Вас за всё благодарю,
Много радости желаю
И беречь любовь свою.
Пусть успех к вам прилетает,
Поздравления с ним летят,
Люди пусть вам помогают
И "спасибо" говорят!
Вежливого окружения,
Чтоб другого и не знать,
И желаний исполнения
Я стремлюсь вам пожелать!
В мире нет ничего проще, чем сказать другому человеку "спасибо", и нет ничего ценнее этих семи букв. В Международный день спасибо хочу вам пожелать море благодарности от коллег и друзей, родных и знакомых. И пусть у вас никогда не иссякнет желание благодарить жизнь, семью и себя за все, что есть и за все, что будет!
Поздравляю с Международным днём спасибо и пожелать хочу, чтобы твоё сердце и душа всегда были благодарны небесам за жизнь и благополучие, за этот красочный мир и добрую удачу. Желаю тебе всегда слышать искреннее «спасибо» за любую оказанную помощь, верную поддержку, нужный совет и просто за присутствие в чьей-то жизни.
Сегодня замечательный праздник. Я желаю каждому, чтобы в это утро вы желали друг другу не только "хорошего дня", но и просто сказали "спасибо". Спасибо за родные улыбки, спасибо за каждодневную помощь, спасибо за любовь и внимание, которые вам дарят каждый день родные и близкие люди. Улыбнитесь в родные глаза и поблагодарите, просто за то, что они есть. С Международным днем спасибо.
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