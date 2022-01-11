11 января - 11-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 354 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 29 декабря Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются Международный день "Спасибо", День тайного приятеля, Международный день равенства на работе, День "Узнайте своё имя в азбуке Морзе", Всемирный день скетчноутинга.

В США - День штата Арканзас, День осведомлённости о торговле людьми, День поэзии на работе, День магазина путешествий, День "Девочки обнимают мальчиков", День коктейля "Горячий Тодди", День молока, День опасности сигарет для вашего здоровья, День прыгания по лужам и обрызгивания друзей, в Германии - День яблок, в Японии - Церемония "открытия зеркала", в Тунисе - День детей, в Великобритании - День сокровищ наследия, в Марокко - День манифеста о независимости, в Микронезии - День Конституции Кусаие, в Непале - День объединения, в Пуэрто-Рико - День Эугенио Марии де Остоса.

Памятные даты 11 января, годовщины и события

11 января 1569 года состоялась первая упомянутая в мировой истории лотерея. Она прошла в Англии, в здании Собора Св. Павла.

В 1693 году произошло Сицилийское землетрясение, погибли более 60 тысяч людей.

В 1787 году английский астроном немецкого происхождения Уильям Гершель открыл существование Титании и Оберона - спутников планеты Уран.

Читайте такжеЩедривки для детей и взрослых: лучшие народные святочные песниВ 1864 году в Лондоне открылся вокзал "Чаринг-Кросс". Это место считается "нулевым километром" Лондона - отсюда отсчитывается длина дорог, и производятся любые другие измерения. В XVII веке на месте нынешнего вокзала в городке Чаринг располагался знаменитый исторический трактир "Золотой Крест", упомянутый в хрониках 1643 года и в литературных произведениях таких авторов, как Бос, Копперфильд, Чарльз Диккенс. В XVIII-XIX веках отсюда отправлялись экипажи в Довер, Брайтон, Бет, Бристоль, Кембридж, Холихед и Йорк. Как и во всех столичных вокзалах, в нем есть своя изюминка. Здание станции имеет архитектурные черты французского Ренессанса. Роскошный фасад ему обеспечил отель, выстроенный архитектором Эдвардом Миддлтоном Барри.

Несколько раз вокзал приходилось восстанавливать. В начале 20 века обрушилась его крыша, тогда не обошлось без жертв. Также зданию досталось во время бомбежек Второй мировой войны. Сейчас здание вокзала выглядит очень современно. Кроме того, "Чаринг-Кросс" известен памятником под названием Крест Элеоноры, который был возведен перед вокзалом. Крест установил в 13 веке король Эдуард I, который хотел почтить память своей супруги Элеоноры Кастильской.

Безутешный король сопровождал тело своей любимой жены, на всех местах его остановки позже поставили поминальные кресты. В 17 веке во время революционных действий памятник демонтировали и заменили его на статую короля Карла I. Однако через какое-то время сюда поставили копию креста. Нынешний памятник представляет собой викторианский неоготический восьмиугольный шпиль, украшенный резьбой. Его венчает крест, вознесенный на двадцатиметровую высоту.

В 1909 году в этот день из Нью-Йорка в Филадельфию отправились участницы первой в мире женской автогонки. В ней приняли участие более дюжины автомобилей. Между тем, женщины принимали участия в гонках и раньше, но наряду с мужчинами. Например, в 1901 году, в автопробеге между Парижем и Берлином участвовала некая Камилла дю Гас. Она тогда пришла к финишу 32-й. Правда, впоследствии Камилла бросила автогонки и увлеклась гонками на моторных лодках, причем небезуспешно.

В 1904 году она выиграла гонку "Алжир - Тулон". В 1920-е годы в автогонках блистала чешка Элишка Юнкова. В ее послужном списке 56 кубков, причем, все они завоеваны в течение четырех лет. В 1928 году, после гибели мужа–гонщика в Нюрбургринге, Элишка завязала с автоспортом. В 1960-е годы прославилась раллистка Патриция Мосс. Она победила во многих гонках того времени, но после замужества ушла из профессионального спорта.

В 1922 году четырнадцатилетний канадец Леонард Томпсон стал первым в мире человеком, для лечения которого от диабета был применен инсулин.

Читайте такжеВыходные в январе: как Украина отдыхает на Новый год и после негоВ 1963 году в Лос-Анджелесе открылась первая в мире дискотека, называвшаяся Whisky a Go Go.

В 1966 году более 340 человек погибли в Рио-де-Жанейро во время наводнения и оползня.

В 1974 году в Кейптауне у Сью Розенковиц родились шестеро близнецов, и впервые все дети выжили.

В 1981 году команда из трех британцев под руководством Ранульфа Файнса завершила самую протяженную и короткую по времени экспедицию по пересечению Антарктики, достигнув Скотт-Бейс после 75 дней пути, в ходе которых было пройдено 2500 миль.

В 2003 году губернатор штата Иллинойс помиловал 150 осужденных на высшую меру наказания - всех заключенных-смертников Иллинойса.

В 2004 году произошел инцидент с поездом № 1908, в ходе которого, из-за психического расстройства машиниста, тяжелый грузовой поезд весом 5175 тонн проехал ряд станций, несмотря на запрещающие показания светофоров. Остановили его лишь путем отключения электроэнергии.

В 2011 году была прекращена общая поддержка операционной системы Windows XP Service Pack 3.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 11 января чтит память 14 тысяч убитых младенцев, что было сделано по распоряжению царя Ирода, который управлял Вифлеемом. И все для того, чтобы обнаружить и умертвить младенца Иисуса Христа. Другие названия дня: "Страшной день", "Страшный вечер", "Мученики".

Что сегодня нельзя делать

Не следует без особой надобности покидать дом. Не рекомендуется браться за важные дела - все равно ничего не получится.

Приметы на 11 января

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

безоблачно - к сильным морозам;

яркие звезды - к холодам.

Именины 11 января

Именины у Марка, Анны, Ивана, Феофила, Георгия и Натальи.

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