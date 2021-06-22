Красочные поздравления для отца в день рождения сделают этот день радостным и особенным.

Раз в году каждый человек празднует особенный день, когда он становится на один год старше. С особенной радостью также отмечают дни рождения близких людей. В такой праздник следует поздравить родного человека и порадовать его подарком. В день рождения папы важно подобрать для него особенные поздравления, чтобы этот день приятно запомнился отцу.

Поздравления с днем рождения папе

Дорогой мой папочка, с Днем рожденья, милый,

Дай Бог тебе радости и здоровья, силы,

Долгих лет желаю я, дней успешных, ясных

И эмоций искренних, ярких и прекрасных.

Пусть тебя победами время украшает,

И любовью пламенной сердце пусть пылает,

Все твои желания жизнь пусть исполняет,

Каждое мгновение счастьем наполняет!

Я желаю, папа, неустанно

Как корабль вперед по жизни плыть!

И свою удачу постоянно,

Словно ветер парусом ловить!

Пусть судьба тебя оберегает,

Под своим крылом всегда хранит!

Пусть здоровье с каждым днем крепчает,

Становясь как твердый монолит!

Каждый день пусть дарит ощущенья,

От которых хочется летать!

Мой папуля милый, с Днем рожденья!

Ты — пример для всех нас! Так держать!

Жизнь, как дерево, папуля.

Ствол его пускай крепчает,

На ветвях твоих стараний

Пусть удача расцветает.

Применяй почаще, папа,

Юмор вместо удобрения.

Нескончаемого роста

Я желаю в День рождения!

Мой самый лучший папа на планете!

Прими букет из ярких комплиментов!

Пусть будет в твоем жизненном сюжете

Огромный список радостных моментов!

Судьба всегда пусть стелет под ногами

Дорожку из успеха и везенья!

Живи в любви, храним будь небесами!

Желаю счастья, мира! С Днем рожденья!

В день рождения, папуля,

Пожелаю для тебя

Духа крепкого, здоровья,

Светлой радости, тепла!

Доброты и море счастья,

Никогда не знать ненастья.

Бесконечно долгих лет

Без печали и без бед.

Любимый папа, с Днем рожденья,

Прими в подарок поздравленья,

Всех пожеланий мне не счесть,

Спасибо, что на свете есть!

Пусть этот день мечты исполнит,

И счастьем душу вмиг наполнит,

Пусть радость льется, как река,

И будет жизнь твоя легка!

Папочка любимый, ты – неповторимый,

Поздравляю нежно с праздником тебя!

Пусть добро пребудет, счастье не убудет,

А судьба подарит долгие года!

Пусть в твой День рожденья будет вдохновенье,

Чтоб добром наполнилась до краев душа,

Будь всегда красивым и незаменимым,

Пусть проходят годы тихо, не спеша…

Сегодня день рождения у моего, самого лучшего, самого дорогого и самого неповторимого отца! Ты мой Ангел Хранитель. Моя опора и радость. Я желаю тебе папа, чтобы ты поменьше грустил, и уделял своим мечтам побольше времени! С днем рождения!

***

Дорогой мой отец! Сегодня, в этот замечательный день и миг, прими самые лучшие пожелания – процветания, достатка, удачи, преуспевания, долголетия и огромного счастья. Пусть все твои планы воплощаются, а мечты и желания сбываются. С Днем рождения, папа!

Папа, с днем рождения тебя. Хочу пожелать всего самого наилучшего: богатырского здоровья, удачи, благополучия. А также успеха в любых начинаниях, осуществления всех замыслов и уважения окружающих.

***

Папуля, дорогой! Для меня ты самый главный мужчина в жизни! Я поздравляю тебя с Днём рождения и от всей души желаю крепкого здоровья, сил и энергии для достижения всех целей и решения поставленных задач. Спасибо тебе за все, что ты для меня делаешь. Я всегда приду тебе на помощь, никогда об этом не забывай и просто будь счастлив!

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Автор: Екатерина Пулатова