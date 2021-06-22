Раз в году каждый человек празднует особенный день, когда он становится на один год старше. С особенной радостью также отмечают дни рождения близких людей. В такой праздник следует поздравить родного человека и порадовать его подарком. В день рождения папы важно подобрать для него особенные поздравления, чтобы этот день приятно запомнился отцу.
Поздравления с днем рождения папе
Дорогой мой папочка, с Днем рожденья, милый,
Дай Бог тебе радости и здоровья, силы,
Долгих лет желаю я, дней успешных, ясных
И эмоций искренних, ярких и прекрасных.
Пусть тебя победами время украшает,
И любовью пламенной сердце пусть пылает,
Все твои желания жизнь пусть исполняет,
Каждое мгновение счастьем наполняет!
Я желаю, папа, неустанно
Как корабль вперед по жизни плыть!
И свою удачу постоянно,
Словно ветер парусом ловить!
Пусть судьба тебя оберегает,
Под своим крылом всегда хранит!
Пусть здоровье с каждым днем крепчает,
Становясь как твердый монолит!
Каждый день пусть дарит ощущенья,
От которых хочется летать!
Мой папуля милый, с Днем рожденья!
Ты — пример для всех нас! Так держать!
Жизнь, как дерево, папуля.
Ствол его пускай крепчает,
На ветвях твоих стараний
Пусть удача расцветает.
Применяй почаще, папа,
Юмор вместо удобрения.
Нескончаемого роста
Я желаю в День рождения!
Мой самый лучший папа на планете!
Прими букет из ярких комплиментов!
Пусть будет в твоем жизненном сюжете
Огромный список радостных моментов!
Судьба всегда пусть стелет под ногами
Дорожку из успеха и везенья!
Живи в любви, храним будь небесами!
Желаю счастья, мира! С Днем рожденья!
В день рождения, папуля,
Пожелаю для тебя
Духа крепкого, здоровья,
Светлой радости, тепла!
Доброты и море счастья,
Никогда не знать ненастья.
Бесконечно долгих лет
Без печали и без бед.
Любимый папа, с Днем рожденья,
Прими в подарок поздравленья,
Всех пожеланий мне не счесть,
Спасибо, что на свете есть!
Пусть этот день мечты исполнит,
И счастьем душу вмиг наполнит,
Пусть радость льется, как река,
И будет жизнь твоя легка!
Папочка любимый, ты – неповторимый,
Поздравляю нежно с праздником тебя!
Пусть добро пребудет, счастье не убудет,
А судьба подарит долгие года!
Пусть в твой День рожденья будет вдохновенье,
Чтоб добром наполнилась до краев душа,
Будь всегда красивым и незаменимым,
Пусть проходят годы тихо, не спеша…
Сегодня день рождения у моего, самого лучшего, самого дорогого и самого неповторимого отца! Ты мой Ангел Хранитель. Моя опора и радость. Я желаю тебе папа, чтобы ты поменьше грустил, и уделял своим мечтам побольше времени! С днем рождения!
***
Дорогой мой отец! Сегодня, в этот замечательный день и миг, прими самые лучшие пожелания – процветания, достатка, удачи, преуспевания, долголетия и огромного счастья. Пусть все твои планы воплощаются, а мечты и желания сбываются. С Днем рождения, папа!
Папа, с днем рождения тебя. Хочу пожелать всего самого наилучшего: богатырского здоровья, удачи, благополучия. А также успеха в любых начинаниях, осуществления всех замыслов и уважения окружающих.
***
Папуля, дорогой! Для меня ты самый главный мужчина в жизни! Я поздравляю тебя с Днём рождения и от всей души желаю крепкого здоровья, сил и энергии для достижения всех целей и решения поставленных задач. Спасибо тебе за все, что ты для меня делаешь. Я всегда приду тебе на помощь, никогда об этом не забывай и просто будь счастлив!
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