Искренние пожелания и слова благодарности психологам в день их профессионального праздника.

Сегодня, 23 апреля, свой профессиональный праздник отмечают украинские психологи и люди, причастные к данной профессии.

Читайте такжеДень матери 2021: когда отмечаем, история и традиции праздникаИнтересно, что у мирового психологического сообщества нет официального праздничного дня в календаре. Всеукраинский день психолога – именно такое название у сегодняшнего праздника. Он является довольно молодым, а психология как наука сформировалась в конце XIX в.

Психологи в настоящее время довольно востребованы. Они помогают людям разобраться в их проблемах, обрести гармонию как с самим собой, так и с окружающими.

УНИАН собрал самые разнообразные поздравления с Днем психолога для "врачевателей" душ наших в красивых стихах, прозе и картинках.

Поздравления с Днем психолога в стихах и прозе

***

Психолог – ты наш гений дорогой,

И в ситуации проблемной, с тобою обретаем мы покой,

Тебе не чужды людские горе и беда,

На помощь ты готов придти всегда.

Пусть в праздник удача тебе улыбнётся,

Добро, что сделал, сторицей вернётся,

Мечты все в реальность пускай воплотятся,

Желания в быль пусть превратятся.

***

Модно к психологу нынче ходить

И за здоровьем душевным следить.

Скажем спасибо ему и за то,

Что понимает людей, как никто.

***

Твоя работа с каждым днем нужней,

Привязана к спокойствию людей.

Чтоб их понять и помогать,

Психолог должен много знать.

Я в День психолога желаю

Тебе любви, здоровья, счастья,

Успехов, радости во всем,

Чтоб не тревожили ненастья.

***

Со Всеукраинским днем психолога

Хочу поздравить в этот день,

Чтоб все сбылось, о чем просили,

Пусть в психологии заслуги

Ваши окупятся с лихвой!

***

О чужих проблемах знает,

Строго в тайне их хранит,

Людям всем он помогает

И советом подбодрит!

Я, психолог, поздравляю

С этим праздником тебя,

Счастья, радости желаю,

Рядом будут пусть друзья!

***

Поздравляю с Днем психолога! Это одна из самых интересных и нужных профессий! Ведь самое главное - это мир в душе и порядок в голове! Желаю успехов в работе, благодарных и щедрых клиентов! Желаю личного счастья, здоровья и осуществления всех надежд!

***

Поздравляю с Днем психолога. Пусть те, кто обращается к вам за помощью, всегда уходят, решив все свои проблемы. Пусть у вас будет повод гордиться своей работой! Успехов на вашем жизненном пути.

***

С Днем психолога! Желаю никогда не сдаваться на пути к поставленным целям, уметь находить правильный подход к каждому клиенту и радоваться совместным победам, достижениям, прогрессу! Пусть работа приносит только удовольствие и пользу, а жизнь дарит счастье и радость каждый день!

***

Поздравляю с Всеукраинским днем психолога! Желаю постоянного развития и инновационных прорывов в этой тонкой и деликатной работе. Больших успехов, благодарных пациентов, удовлетворения от собственного труда и совершенства в профессиональной сфере!

С Днем психолога - картинки и открытки

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Автор: Алина Вишневская