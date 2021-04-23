Сегодня, 23 апреля, свой профессиональный праздник отмечают украинские психологи и люди, причастные к данной профессии.
Читайте такжеДень матери 2021: когда отмечаем, история и традиции праздникаИнтересно, что у мирового психологического сообщества нет официального праздничного дня в календаре. Всеукраинский день психолога – именно такое название у сегодняшнего праздника. Он является довольно молодым, а психология как наука сформировалась в конце XIX в.
Психологи в настоящее время довольно востребованы. Они помогают людям разобраться в их проблемах, обрести гармонию как с самим собой, так и с окружающими.
УНИАН собрал самые разнообразные поздравления с Днем психолога для "врачевателей" душ наших в красивых стихах, прозе и картинках.
Поздравления с Днем психолога в стихах и прозе
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Психолог – ты наш гений дорогой,
И в ситуации проблемной, с тобою обретаем мы покой,
Тебе не чужды людские горе и беда,
На помощь ты готов придти всегда.
Пусть в праздник удача тебе улыбнётся,
Добро, что сделал, сторицей вернётся,
Мечты все в реальность пускай воплотятся,
Желания в быль пусть превратятся.
***
Модно к психологу нынче ходить
И за здоровьем душевным следить.
Скажем спасибо ему и за то,
Что понимает людей, как никто.
***
Твоя работа с каждым днем нужней,
Привязана к спокойствию людей.
Чтоб их понять и помогать,
Психолог должен много знать.
Я в День психолога желаю
Тебе любви, здоровья, счастья,
Успехов, радости во всем,
Чтоб не тревожили ненастья.
***
Со Всеукраинским днем психолога
Хочу поздравить в этот день,
Чтоб все сбылось, о чем просили,
Пусть в психологии заслуги
Ваши окупятся с лихвой!
***
О чужих проблемах знает,
Строго в тайне их хранит,
Людям всем он помогает
И советом подбодрит!
Я, психолог, поздравляю
С этим праздником тебя,
Счастья, радости желаю,
Рядом будут пусть друзья!
***
Поздравляю с Днем психолога! Это одна из самых интересных и нужных профессий! Ведь самое главное - это мир в душе и порядок в голове! Желаю успехов в работе, благодарных и щедрых клиентов! Желаю личного счастья, здоровья и осуществления всех надежд!
***
Поздравляю с Днем психолога. Пусть те, кто обращается к вам за помощью, всегда уходят, решив все свои проблемы. Пусть у вас будет повод гордиться своей работой! Успехов на вашем жизненном пути.
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С Днем психолога! Желаю никогда не сдаваться на пути к поставленным целям, уметь находить правильный подход к каждому клиенту и радоваться совместным победам, достижениям, прогрессу! Пусть работа приносит только удовольствие и пользу, а жизнь дарит счастье и радость каждый день!
***
Поздравляю с Всеукраинским днем психолога! Желаю постоянного развития и инновационных прорывов в этой тонкой и деликатной работе. Больших успехов, благодарных пациентов, удовлетворения от собственного труда и совершенства в профессиональной сфере!
С Днем психолога - картинки и открытки
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