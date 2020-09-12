В Украине День программиста пока не является официальным праздником.

Сегодня, 12 сентября, в Украине отмечают День компьютерщика и программиста.

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Интересно, что свой профессиональный праздник украинские программисты отмечают на 256-й день года. Такая дата была выбрана, ведь именно таково количество чисел, которые можно выразить с помощью одного байта. Также число 256 является максимальной степенью числа 2, которая не превышает количество дней в году.

Таким образом, в високосные годы этот праздник выпадает на 12 сентября, а в невисокосные – на 13 сентября. Поскольку 2020 год является високосным, то в этом году датой празднования является 12 сентября.

В Украине День программиста является неофициальным праздником, однако в ряде стран он входит в число государственных. Чаще всего в этот день поздравляют программистов и компьютерщиков, а также устраивают для них корпоративы и вечеринки.

Поздравление с Днем программиста в стихах и открытках

***

Программист, пришел твой день!

Оторвись от кода.

Знаешь, нам прочесть не лень

Для тебя и оду.

Развивайся и учись,

А ведь это круто.

Воплощай идеи в жизнь,

Одобряем труд твой.

Кнопку "грусть" не нажимай,

Радуйся, стремись, дерзай,

Умей вдаль смотреть, мечтай!

***

Хакер, юзер, программист –

За компьютером артист!

Выдает лихие вещи,

Не поймешь его, хоть тресни!

Он с программами на "ты"

От "каспера" до "винды".

Что с процессором случится –

Каждый в гости к нему мчится.

Он решит любой вопрос,

Гениальный мега-мозг!.

***

Кто от вирусов спасает,

Подключает антиспам,

Сна и отдых не знает

По компьютерным делам?

Кто сидит у монитора,

Не смыкая своих глаз,

И блуждает по просторам

Интернета, как спецназ?

Все они — авантюристы,

Знают шифры и пароль,

С днем поздравим программистов

За заслуженную роль!

***

Я желаю программисту,

Чтоб варил твой котелок,

Монитор всегда был чистым,

И без баг побольше строк.

Код чтобы как стих рождался,

На backspace не засыпать,

Чтоб заказчик улыбался,

Юзер сам все мог понять.

Багам учинить расправу,

С юзером не воевать,

Ночью спать, чтобы на клаву

Кофе свой не проливать.

***

Программный код творишь,

Опутан проводами,

Замученный делами,

День ты и ночь сидишь.

Разблокировать систему,

Алгоритм какой создать –

В своем деле просто гений!

Он не умеет отдыхать!

Комп сейчас ты отодвинь!

Рискни оставить Vista,

У тебя – День программиста!

***

Пиши, пиши свои программы!

И клаву бей с упорством дятла,

И будь востребованным самым,

И за труды растет пусть плата!

А главное — всегда будь счастлив,

Любви большой тебе в реале!

Пароль поставь из пылкой страсти,

Чтоб конкуренты не взломали!

***

Программисту в день особый

Больше премий и пособий,

И любви, и уважения,

Делом Вашим восхищения!

Для такой сложной работы

Очень много ведь заботы.

Пусть здоровье не подводит,

Вирус сеть Вашу обходит!

И спина пусть не болит,

Не тревожит Вас артрит,

Деньги капают в мешок,

От души Вам поздравок!

***

Мыши, коды и компьютер,

Развесёлый приколист.

Ставь на паузу свой "шутер",

Поздравляем, программист!

Пусть компьютер не "лагает",

Пусть решаются задачи.

Всё онлайн нормально будет,

Только так, и не иначе.

Отвлекись, не то с тобою

Мы в онлайн переберёмся.

И тогда уж воспитаньем

Точно мы твоим займёмся!

День программиста: картинки и поздравления в прозе

***

Поздравляю с Днем программиста! Желаю, чтобы рабочий код твоей жизни был слаженным и точным, любовь была защищена надежным паролем, а компиляторами судьбы были здоровье, удача и благополучие.

***

В век технологий и прогресса мы особенно празднуем день программистов! Вы — люди, которые всегда на шаг впереди, создавая новые программы, алгоритмы, решения! Желаем не останавливаться на достигнутом!

***

С Днём программиста. Желаю интересных и успешных разработок, а также постоянного совершенствования твоих итак гениальных идей. А над твоей кармой пусть стоит надёжная защита от вируса зависти и бед, а в сердце твоём пусть действует программка вечного счастья и любви.

***

Пускай все ваши виртуальные желания и мечты воплотятся в реальность. Желаю, чтобы ваша жизнь всегда была стабильной, без "крашей" и "вылетов". Пускай в ней не будет места скуке, унынию и тоске. Пускай в вашей голове всегда роятся куча файлов, знаний и проектов, которые будут складываться в новое, прогрессивное, интеллектуальное достояние нашей страны. С Днем программиста!

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Автор: Алина Вишневская