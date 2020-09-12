Сегодня, 12 сентября, в Украине отмечают День компьютерщика и программиста.
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Интересно, что свой профессиональный праздник украинские программисты отмечают на 256-й день года. Такая дата была выбрана, ведь именно таково количество чисел, которые можно выразить с помощью одного байта. Также число 256 является максимальной степенью числа 2, которая не превышает количество дней в году.
Таким образом, в високосные годы этот праздник выпадает на 12 сентября, а в невисокосные – на 13 сентября. Поскольку 2020 год является високосным, то в этом году датой празднования является 12 сентября.
В Украине День программиста является неофициальным праздником, однако в ряде стран он входит в число государственных. Чаще всего в этот день поздравляют программистов и компьютерщиков, а также устраивают для них корпоративы и вечеринки.
Поздравление с Днем программиста в стихах и открытках
***
Программист, пришел твой день!
Оторвись от кода.
Знаешь, нам прочесть не лень
Для тебя и оду.
Развивайся и учись,
А ведь это круто.
Воплощай идеи в жизнь,
Одобряем труд твой.
Кнопку "грусть" не нажимай,
Радуйся, стремись, дерзай,
Умей вдаль смотреть, мечтай!
***
Хакер, юзер, программист –
За компьютером артист!
Выдает лихие вещи,
Не поймешь его, хоть тресни!
Он с программами на "ты"
От "каспера" до "винды".
Что с процессором случится –
Каждый в гости к нему мчится.
Он решит любой вопрос,
Гениальный мега-мозг!.
***
Кто от вирусов спасает,
Подключает антиспам,
Сна и отдых не знает
По компьютерным делам?
Кто сидит у монитора,
Не смыкая своих глаз,
И блуждает по просторам
Интернета, как спецназ?
Все они — авантюристы,
Знают шифры и пароль,
С днем поздравим программистов
За заслуженную роль!
***
Я желаю программисту,
Чтоб варил твой котелок,
Монитор всегда был чистым,
И без баг побольше строк.
Код чтобы как стих рождался,
На backspace не засыпать,
Чтоб заказчик улыбался,
Юзер сам все мог понять.
Багам учинить расправу,
С юзером не воевать,
Ночью спать, чтобы на клаву
Кофе свой не проливать.
***
Программный код творишь,
Опутан проводами,
Замученный делами,
День ты и ночь сидишь.
Разблокировать систему,
Алгоритм какой создать –
В своем деле просто гений!
Он не умеет отдыхать!
Комп сейчас ты отодвинь!
Рискни оставить Vista,
У тебя – День программиста!
***
Пиши, пиши свои программы!
И клаву бей с упорством дятла,
И будь востребованным самым,
И за труды растет пусть плата!
А главное — всегда будь счастлив,
Любви большой тебе в реале!
Пароль поставь из пылкой страсти,
Чтоб конкуренты не взломали!
***
Программисту в день особый
Больше премий и пособий,
И любви, и уважения,
Делом Вашим восхищения!
Для такой сложной работы
Очень много ведь заботы.
Пусть здоровье не подводит,
Вирус сеть Вашу обходит!
И спина пусть не болит,
Не тревожит Вас артрит,
Деньги капают в мешок,
От души Вам поздравок!
***
Мыши, коды и компьютер,
Развесёлый приколист.
Ставь на паузу свой "шутер",
Поздравляем, программист!
Пусть компьютер не "лагает",
Пусть решаются задачи.
Всё онлайн нормально будет,
Только так, и не иначе.
Отвлекись, не то с тобою
Мы в онлайн переберёмся.
И тогда уж воспитаньем
Точно мы твоим займёмся!
День программиста: картинки и поздравления в прозе
***
Поздравляю с Днем программиста! Желаю, чтобы рабочий код твоей жизни был слаженным и точным, любовь была защищена надежным паролем, а компиляторами судьбы были здоровье, удача и благополучие.
***
В век технологий и прогресса мы особенно празднуем день программистов! Вы — люди, которые всегда на шаг впереди, создавая новые программы, алгоритмы, решения! Желаем не останавливаться на достигнутом!
***
С Днём программиста. Желаю интересных и успешных разработок, а также постоянного совершенствования твоих итак гениальных идей. А над твоей кармой пусть стоит надёжная защита от вируса зависти и бед, а в сердце твоём пусть действует программка вечного счастья и любви.
***
Пускай все ваши виртуальные желания и мечты воплотятся в реальность. Желаю, чтобы ваша жизнь всегда была стабильной, без "крашей" и "вылетов". Пускай в ней не будет места скуке, унынию и тоске. Пускай в вашей голове всегда роятся куча файлов, знаний и проектов, которые будут складываться в новое, прогрессивное, интеллектуальное достояние нашей страны. С Днем программиста!
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